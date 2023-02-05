5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi

Bizans mirasları arasında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 04:49
Takip Et

Dünyanın en büyük ikinci rotundası... Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi yapı için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi
+
Aa
-

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan dünyanın en büyük ikinci rotundası Myrelaion’un 32 yıllığına kiralanması için bir emlak sitesinde kiralık ilanı verildi.

Mimar Selahattin Tüysüz, ilanın ekran görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Tüysüz paylaşımında, "Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir." dedi.

Tüysüz'e yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Burası zaten kamunun, hem de Kültür Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkü. Biz yıllardır takipçisiyiz yapının. Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız" ifadelerini kullandı.

MYRELAİON ROTUNDASI

5. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Konstantinopolis’in o dönemdeki en büyük kubbeli yapısı olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’un Roma ve Bizans dönemi tarihsel topografyası incelendiğinde, rotundanın Mese’nin güneyinde konumlandığı görülmektedir. Yapı, Theodosius Forumu (Forum Tauri) ve Forum Bovis arasında, Philadelphion ve Capitol’ün yakınında, IX. bölgede bulunduğu bilinen Amastrianum Meydanı olarak adlandırılan alanda konumlanmıştır.

Myrelaion “Kutsal mür, mürüssafi yeri” olarak ifade edilmektedir. Mimaride dairesel planlı yapı anlamına gelen rotunda terimi ise, dairesel planlı, kubbe örütülü Roma Dönemi yapılarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yapı, saray ve kilise yapılarının da bulunduğu bir kompleksin parçasıdır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
3
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
4
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
5
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
6
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
7
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
﻿Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
﻿Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
﻿Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
﻿Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
﻿Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
﻿Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu
﻿Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu
﻿Zelenskiy: 24 Şubat'tan beri 1762 Ukraynalı Rus esaretinden kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.