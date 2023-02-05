Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için emlak sitesinde kiralık ilanı verildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan dünyanın en büyük ikinci rotundası Myrelaion’un 32 yıllığına kiralanması için bir emlak sitesinde kiralık ilanı verildi.

Mimar Selahattin Tüysüz, ilanın ekran görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Tüysüz paylaşımında, "Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir." dedi.

Tüysüz'e yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Burası zaten kamunun, hem de Kültür Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkü. Biz yıllardır takipçisiyiz yapının. Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız" ifadelerini kullandı.

MYRELAİON ROTUNDASI

5. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Konstantinopolis’in o dönemdeki en büyük kubbeli yapısı olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’un Roma ve Bizans dönemi tarihsel topografyası incelendiğinde, rotundanın Mese’nin güneyinde konumlandığı görülmektedir. Yapı, Theodosius Forumu (Forum Tauri) ve Forum Bovis arasında, Philadelphion ve Capitol’ün yakınında, IX. bölgede bulunduğu bilinen Amastrianum Meydanı olarak adlandırılan alanda konumlanmıştır.

Myrelaion “Kutsal mür, mürüssafi yeri” olarak ifade edilmektedir. Mimaride dairesel planlı yapı anlamına gelen rotunda terimi ise, dairesel planlı, kubbe örütülü Roma Dönemi yapılarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yapı, saray ve kilise yapılarının da bulunduğu bir kompleksin parçasıdır.