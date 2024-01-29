Dünyanın en büyük yolcu gemisi 7 günlük seyahatine başladı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Royal Caribbean'a ait “Icon of the Seas” adlı yolcu gemisi bir haftalık seyahatine başladı. Miami Limanı’ndan Cumartesi günü ayrılan 365 metre uzunluğundaki 20 katlı yolcu gemisi, 7 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat alabilecek kapasiteye sahip olmasıyla göz dolduruyor. 2 milyar dolarlık dev gemide 20 güverte, 2 bin 805 kamara bulunuyor. Ayrıca 55 metrelik yapay bir şelale, 40 yemek alanı ve bar, 7 yüzme havuzunun da bulunduğu gemi, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batan dönemin en büyük ve lüks yolcu gemisi olarak tarihe geçen Titanik’ten 5 kat daha büyük. Eyfel Kulesi'nden de daha uzun olan gemide 6 su kaydırağı yer alıyor. Yolcuların keyifli zaman geçirmesi için seyahatte 16 kişilik bir orkestranın yanı sıra farklı müzik türlerine sahip 50 müzisyen ve çok sayıda komedyen de olacak.

Gemi Karayipler turunun ardından Miami Limanı’na geri dönecek.