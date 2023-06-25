Dünyanın en çirkin köpeği seçildi

Editör: Oğuz Ok

ABD'de her yıl düzenlenen Sonoma-Marin Panayırı'ndaki Dünyanın En Çirkin Köpeği yarışmasının galibi belli oldu. Scooter adlı köpek, 23 Haziran'daki etkinlikte birinci seçildi.

Son 50 yıldır düzenlenen yarışma, köpeklerin sahiplenilmesini teşvik eden ve zorluklara meydan okuyan olağanüstü köpekleri sergileyen ve kusurlarını kutlayan dünyaca ünlü bir etkinlik olarak biliniyor.

Guardian'da yer alan habere göre, tüysüz Çin köpeği cinsi hayvanın "seyrek tüyleri, fareninkine benzer kuyruğu ve sürekli dışarıda olan diliyle" dikkat çektiğini yazdı.