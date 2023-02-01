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Dünyanın en çok korsan yazılım kullanan ülkeleri açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye, dünya sıralamasında en çok korsan yazılım kullanılan 14. ülke oldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:57
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Dünyanın en çok korsan yazılım kullanan ülkeleri belli oldu

Dünyanın en çok korsan yazılım kullanan ülkeleri açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
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NTV’de yer alan bilgilere göre, Revenera Compliance Intelligence tarafından yürütülen araştırmalarda, dünya çapında 5 kişiden yaklaşık ikisinin (yüzde 37) yazılımlara lisans ödemediği görüldü. Öte yandan Türkiye, dünya sıralamasında en çok korsan yazılım kullanılan 14. ülke oldu.

İLK 5 ÜLKE

Kurumsal ölçekte yazılım geliştiren teknoloji şirketleri veya platformlar abonelik modelleri geliştirse de korsan yazılım kullanımının önüne geçilemedi. Küresel çapta yazılımlara lisans ödenmemesi probleminin 46,3 milyar dolar maliyete sebep olduğu tespit edildi. Dünyada en çok korsan yazılım kullanılan 5 ülke ise Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Almanya olarak sıralandı.

KORSAN YAZILIM KULLANMANIN RİSKLERİ NELER?

Korsan yazılım kullanmak işletmelere maliyetleri, lisans veya abonelik bedellerinden çok daha fazlasına mal olabiliyor.

1 - KORSAN YAZILIM KULLANMAK SUÇTUR:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda korsan veya lisanssız yazılım kullanımı ve dağıtımı suç olarak olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda kanunlarda belirtilen suç tanımlarının kapsadığı faaliyetlerde bulunanlar idari para, hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

2 - KORSAN YAZILIMLAR ZARARLI DOSYALAR İÇEREBİLİR:

Korsan yazılımları dağıtan kimseler bu yazılımların indirme bağlantılarına veya program dosyalarına zararlı kodlar yerleştirebiliyor. Bu da siber güvenlik risklerine davetiye çıkarıyor. Öte yandan Wordpress gibi içerik yönetim sistemlerinin lisanssız eklentilerine eklenen zararlı kodlar, internet sitesi güvenliğini de tehlikeye atıyor.

3 - KORSAN YAZILIMLAR GÜNCELLEME ALMAZ:

Özellikle antivirüs veya işletim sistemi gibi yazılımlar, yeni keşfedilen siber tehditlere veya program hatalarına karşı düzenli güncellemeler yayımlıyor. Korsan yazılımlar ise doğrudan yazılım üreticilerinin güncelleme ağına bağlı olmadığı için söz konusu yükseltmelere erişemiyor. Bu durumda programlar, bir süre sonra kullanılamaz hale gelebiliyor veya işlevini yitirebiliyor.

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