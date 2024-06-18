Dünyanın en değerli şirketi değişti. Microsft koltuğu kaptırdı

Salı günü Türkiye saati ile 21.10’da Nasdaq borsasında yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan Nvidia, hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisse fiyatlarındaki son yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara yükselmiş oldu.

Son yükselişle beraber, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep arttığı bu süreçte Nvidia'nın hisseleri, 2024’ün başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.