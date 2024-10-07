Dünyanın en eski mikropları bulundu. Bildiklerinizi unutun!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dünyanın en eski mikropları bulundu. Bildiklerinizi unutun!

Bilim insanları, Güney Afrika'daki kayalıklarda 2 milyar yıl öncesine ait mikroplar keşfetti.

Bilim insanları, Güney Afrika'daki kayalıklarda 2 milyar yıl öncesine ait mikroplar keşfetti.

Bilim insanları, Güney Afrika'daki 2 milyar yıllık bir kayada, dünya üzerindeki en yaşlı mikropları keşfetti. Bu araştırmanın, dünyanın en eski mikroplarını ortaya çıkardığı ve 2 milyar yıllık kayadaki mikropların yalnızca Dünya'nın değil, Mars'ın da geçmişine ışık tutabileceği kaydedildi.

Tokyo Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan keşif, Microbial Ecology dergisinde yayımlandı. Ekip lideri Yohey Suzuki, bu tür eski kayaçların yaşanabilir olup olmadığının bilinmediğini söyleyerek, "Bu çok heyecan verici bir keşif" dedi.

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