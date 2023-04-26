Dünyanın en genç başbakanının yeni mesleği bakın ne oldu

Dünyanın en genç başbakanı unvanının sahibi Yeni Zelandalı Jacinda Ardern, hayat enerjisinin tükendiğini söyleyerek istifa etmişti. Yeni mesleği bakın ne oldu.

Dünyanın en genç başbakanının yeni mesleği bakın ne oldu

Yeni Zelanda'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçen ve enerjisinin tükendiğini belirterek istifa eden Jacinda Ardern, dünya gündemine şaşkınlıkla karışık bir merak uyandırmıştı.

Ardern, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Harvard Üniversitesi'ne katılacağını ve bu deneyimden büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NE KATILIYOR

Açıklamasında Ardern, Harvard'a katılmakla sadece kendi deneyimlerini paylaşma şansına sahip olacağını, aynı zamanda da öğrenme fırsatı yakalayacağını belirtti. Ardern, liderlerin düşünme süreçlerine vurgu yaparak, yeni nesil liderlere en iyi şekilde destek vermenin önemine dikkat çekti.

Harvard Kennedy School Dekanı Douglas Elmendorf, Ardern'in dünya liderliğinde güçlü ve empatik bir örnek sergilediğini söyleyerek, öğrenciler için değerli bir kaynak olacağına inandığını belirtti.

ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK YAPACAK

Online ekstremizm üzerine çalışacak olan Ardern, liderlik ve yönetişim becerilerini geliştirmeye odaklanacak ve öğrencilere danışmanlık yapacaktır. Harvard'ın Kamu Liderliği Merkezi'nde Hauser lideri olarak görev yapacak olan Ardern, kampüste öğrencilere danışmanlık yaparak ve akademik yıl boyunca öğretim üyeleriyle etkileşime girerek, araştırmalar yürütecektir.

Daha önce, Christchurch saldırısı sonrasındaki tavrıyla dünya çapında takdir toplayan Ardern, Yeni Zelanda Başbakanlığı görevinden ayrılacağını duyurduğunda, enerjisinin tükenmesine dikkat çekmişti. Bu süreçte, Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins, başbakanlık koltuğuna oturan tek aday olarak gösterilmişti.

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