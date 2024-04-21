Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü

Kaynak: İHA
Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü
Dünyanın en güçlü böceği olarak adlandırılan gergedan böceği, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü.

Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki yer alan Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti.

Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı.

aw187277-02.jpgTuran Erci, “Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik” dedi.

aw187277-03.jpg90 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini ifade eden Erci, “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” şeklinde konuştu.

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