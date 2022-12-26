26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı

Brezilya'da nehirde aniden ortaya çıkan jaguar, timsahların telaş içerisinde kaçmasına neden oldu. Timsahlar arasından birini kapan jaguar, hayvanı saniyeler içerisinde alt etmeyi başardı. Jaguarlar dünyada en güçlü çeneye sahip olan memeli hayvanlar olarak biliniyorlar.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 06:56
Takip Et

Dünyanın en güçlü çeneye sahip memelisi. Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Brezilya'da kaydedilen görüntü sosyal medyada adeta izlenme rekorları kırdı. Nehirde aniden ortaya çıkan dev jaguar, timsahların telaş içerisinde etrafa kaçmasına neden oldu.

Olağanüstü görüntüde büyük bir erkek jaguarın 2,5 metre uzunluğundaki 74 dişli kayman timsahını avladığı görülüyor. Diğer timsahlar ise kaçarak kendilerini kurtarmayı başardı.

Nefes kesen görüntülerin ardından jaguarlar hakkındaki ilginç bilgiler de merak konusu oldu. Buna göre jaguarlar dünyada en güçlü çeneye sahip olan memeli hayvanlar olarak biliniyorlar. Jaguarlar, 2000 Psi (140 kg/cm²) basınç uygulayabiliyorlar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
26.12.2022 07:13
Jaguar'ı ,timsahı kim, NEDEN yarattı. Yarattı mı? 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremini kim yaptı neden yaptı? Yanıtı Ahzab suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinde  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
3
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
7
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Muğla’da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.