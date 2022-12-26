Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Brezilya'da kaydedilen görüntü sosyal medyada adeta izlenme rekorları kırdı. Nehirde aniden ortaya çıkan dev jaguar, timsahların telaş içerisinde etrafa kaçmasına neden oldu.

Olağanüstü görüntüde büyük bir erkek jaguarın 2,5 metre uzunluğundaki 74 dişli kayman timsahını avladığı görülüyor. Diğer timsahlar ise kaçarak kendilerini kurtarmayı başardı.

Nefes kesen görüntülerin ardından jaguarlar hakkındaki ilginç bilgiler de merak konusu oldu. Buna göre jaguarlar dünyada en güçlü çeneye sahip olan memeli hayvanlar olarak biliniyorlar. Jaguarlar, 2000 Psi (140 kg/cm²) basınç uygulayabiliyorlar.