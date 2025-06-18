Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte İran ve İsrail'in asker sayısı

Bu çerçevede, Global Firepower tarafından 2025 yılına ilişkin açıklanan aktif asker sayıları ülkelerin savunma kapasitelerine dair önemli veriler sundu. Türkiye'nin listedeki yeri, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Peki İsrail ve İran orduları, asker sayıları bakımından kaçıncı sırada?

ORTADOĞU’DA GERİLİM YÜKSEK, TÜRKİYE BÖLGEDE KRİTİK KONUMDA

Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve artan bölgesel gerilimler, özellikle İran ve İsrail hattındaki gelişmelerle birlikte askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Aktif askeri personel sayısı, ülkelerin savunma sistemleri kadar, kriz dönemlerinde oynayabilecekleri rolleri de ortaya koyuyor.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN VE BAZI ORTADOĞU DEVLERİNİN ÖNÜNDE

Global Firepower verilerine göre Türkiye, 2025 itibarıyla 355 bin 200 aktif askeri personel ile dünyada 16. sırada yer aldı. Türkiye, bu rakamla Fransa (200 bin), Almanya (181 bin 600), Birleşik Krallık (184 bin 860), İtalya (165 bin 500) ve İsrail (170 bin) gibi ülkeleri geride bıraktı.

İRAN VE İSRAİL’İN DURUMU ŞAŞIRTTI

İran, listede 610 bin aktif personel ile 8. sırada yer alırken, İsrail’in 170 bin askeriyle 33. sırada yer alması dikkat çekti. Süregelen savaş ortamına rağmen İsrail’in asker sayısının sınırlı kalması, uzmanların teknolojik kapasite ve zorunlu askerlik sistemi üzerinden değerlendirmeler yapmasına yol açtı.

İLK 5’TE DEV ASKERİ GÜÇLER VAR

Listede ilk sırada Çin yer aldı. 2 milyon 35 bin aktif askeri ile Çin’i Hindistan (1 milyon 455 bin 550), ABD (1 milyon 328 bin), Kuzey Kore (1 milyon 320 bin) ve Rusya (1 milyon 320 bin) takip etti.

ASKERİ GÜÇ SADECE SAYIYLA SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre aktif asker sayısı, tek başına bir güç göstergesi değil. Modern savaş teknolojisi, hava gücü, deniz kuvvetleri, siber savunma kapasitesi ve lojistik altyapılar da ülkelerin gerçek askeri kabiliyetlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye, bu parametrelerde de bölgesel ve küresel dengelerde aktif bir rol oynamaya devam ediyor.

50. Guatemala

Aktif Asker Sayısı: 106.114

49. Angola

Aktif Asker Sayısı: 107.000

48. Arjantin

Aktif Asker Sayısı: 108.000

47. Venezuela

Aktif Asker Sayısı: 109.000

46. Kazakistan

Aktif Asker Sayısı: 110.000

45. Malezya

Aktif Asker Sayısı: 113.000

44. Eritre

Aktif Asker Sayısı: 120.000

43. Peru

Aktif Asker Sayısı: 120.000

42. Azerbaycan

Aktif Asker Sayısı: 126.400

41. İspanya

Aktif Asker Sayısı: 133.282

40. Yunanistan

Aktif Asker Sayısı: 142.700

39. Filipinler

Aktif Asker Sayısı: 150.000

38. Myanmar

Aktif Asker Sayısı: 150.000

37. Etiyopya

Aktif Asker Sayısı: 162.000

36. Bangladeş

Aktif Asker Sayısı: 163.000

35. İtalya

Aktif Asker Sayısı: 165.500

34. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Aktif Asker Sayısı: 166.580

33. İsrail

Aktif Asker Sayısı: 170.000

32. Suriye

Aktif Asker Sayısı: 170.000

31. Almanya

Aktif Asker Sayısı: 181.600

30. Birleşik Krallık

Aktif Asker Sayısı: 184.860

29. Güney Sudan

Aktif Asker Sayısı: 185.000

28. Irak

Aktif Asker Sayısı: 193.000

27. Fas

Aktif Asker Sayısı: 195.800

26. Fransa

Aktif Asker Sayısı: 200.000

25. Polonya

Aktif Asker Sayısı: 202.100

24. Tayvan

Aktif Asker Sayısı: 215.000

23. Kamboçya

Aktif Asker Sayısı: 221.000

22. Nijerya

Aktif Asker Sayısı: 230.000

21. Japonya

Aktif Asker Sayısı: 247.150

20. Suudi Arabistan

Aktif Asker Sayısı: 257.000

19. Kolombiya

Aktif Asker Sayısı: 293.200

18. Cezayir

Aktif Asker Sayısı: 325.000

17. Sri Lanka

Aktif Asker Sayısı: 346.000

16. Türkiye

Aktif Asker Sayısı: 355.200

15. Brezilya

Aktif Asker Sayısı: 360.000

14. Tayland

Aktif Asker Sayısı: 360.850

13. Endonezya

Aktif Asker Sayısı: 400.000

12. Meksika

Aktif Asker Sayısı: 412.000

11. Mısır

Aktif Asker Sayısı: 440.000

10. Vietnam

Aktif Asker Sayısı: 600.000

9. Güney Kore

Aktif Asker Sayısı: 600.000

8. İran

Aktif Asker Sayısı: 610.000

7. Pakistan

Aktif Asker Sayısı: 654.000

Aktif Asker Sayısı: 900.000

5. Rusya

Aktif Asker Sayısı: 1.320.000

4. Kuzey Kore

Aktif Asker Sayısı: 1.320.000

3. Amerika Birleşik Devletleri

Aktif Asker Sayısı: 1.328.000

2. Hindistan

Aktif Asker Sayısı: 1.455.550

1. Çin

Aktif Asker Sayısı: 2.035.000