Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte İran ve İsrail'in asker sayısı

Bu çerçevede, Global Firepower tarafından 2025 yılına ilişkin açıklanan aktif asker sayıları ülkelerin savunma kapasitelerine dair önemli veriler sundu. Türkiye'nin listedeki yeri, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Peki İsrail ve İran orduları, asker sayıları bakımından kaçıncı sırada?
ORTADOĞU’DA GERİLİM YÜKSEK, TÜRKİYE BÖLGEDE KRİTİK KONUMDA
Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve artan bölgesel gerilimler, özellikle İran ve İsrail hattındaki gelişmelerle birlikte askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Aktif askeri personel sayısı, ülkelerin savunma sistemleri kadar, kriz dönemlerinde oynayabilecekleri rolleri de ortaya koyuyor.
TÜRKİYE, AVRUPA’NIN VE BAZI ORTADOĞU DEVLERİNİN ÖNÜNDE
Global Firepower verilerine göre Türkiye, 2025 itibarıyla 355 bin 200 aktif askeri personel ile dünyada 16. sırada yer aldı. Türkiye, bu rakamla Fransa (200 bin), Almanya (181 bin 600), Birleşik Krallık (184 bin 860), İtalya (165 bin 500) ve İsrail (170 bin) gibi ülkeleri geride bıraktı.
İRAN VE İSRAİL’İN DURUMU ŞAŞIRTTI
İran, listede 610 bin aktif personel ile 8. sırada yer alırken, İsrail’in 170 bin askeriyle 33. sırada yer alması dikkat çekti. Süregelen savaş ortamına rağmen İsrail’in asker sayısının sınırlı kalması, uzmanların teknolojik kapasite ve zorunlu askerlik sistemi üzerinden değerlendirmeler yapmasına yol açtı.
İLK 5’TE DEV ASKERİ GÜÇLER VAR
Listede ilk sırada Çin yer aldı. 2 milyon 35 bin aktif askeri ile Çin’i Hindistan (1 milyon 455 bin 550), ABD (1 milyon 328 bin), Kuzey Kore (1 milyon 320 bin) ve Rusya (1 milyon 320 bin) takip etti.
ASKERİ GÜÇ SADECE SAYIYLA SINIRLI DEĞİL
Uzmanlara göre aktif asker sayısı, tek başına bir güç göstergesi değil. Modern savaş teknolojisi, hava gücü, deniz kuvvetleri, siber savunma kapasitesi ve lojistik altyapılar da ülkelerin gerçek askeri kabiliyetlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye, bu parametrelerde de bölgesel ve küresel dengelerde aktif bir rol oynamaya devam ediyor.
50. Guatemala
Aktif Asker Sayısı: 106.114
49. Angola
Aktif Asker Sayısı: 107.000
48. Arjantin
Aktif Asker Sayısı: 108.000
47. Venezuela
Aktif Asker Sayısı: 109.000
46. Kazakistan
Aktif Asker Sayısı: 110.000
45. Malezya
Aktif Asker Sayısı: 113.000
44. Eritre
Aktif Asker Sayısı: 120.000
43. Peru
Aktif Asker Sayısı: 120.000
42. Azerbaycan
Aktif Asker Sayısı: 126.400
41. İspanya
Aktif Asker Sayısı: 133.282
40. Yunanistan
Aktif Asker Sayısı: 142.700
39. Filipinler
Aktif Asker Sayısı: 150.000
38. Myanmar
Aktif Asker Sayısı: 150.000
37. Etiyopya
Aktif Asker Sayısı: 162.000
36. Bangladeş
Aktif Asker Sayısı: 163.000
35. İtalya
Aktif Asker Sayısı: 165.500
34. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Aktif Asker Sayısı: 166.580
33. İsrail
Aktif Asker Sayısı: 170.000
32. Suriye
Aktif Asker Sayısı: 170.000
31. Almanya
Aktif Asker Sayısı: 181.600
30. Birleşik Krallık
Aktif Asker Sayısı: 184.860
29. Güney Sudan
Aktif Asker Sayısı: 185.000
28. Irak
Aktif Asker Sayısı: 193.000
27. Fas
Aktif Asker Sayısı: 195.800
26. Fransa
Aktif Asker Sayısı: 200.000
25. Polonya
Aktif Asker Sayısı: 202.100
24. Tayvan
Aktif Asker Sayısı: 215.000
23. Kamboçya
Aktif Asker Sayısı: 221.000
22. Nijerya
Aktif Asker Sayısı: 230.000
21. Japonya
Aktif Asker Sayısı: 247.150
20. Suudi Arabistan
Aktif Asker Sayısı: 257.000
19. Kolombiya
Aktif Asker Sayısı: 293.200
18. Cezayir
Aktif Asker Sayısı: 325.000
17. Sri Lanka
Aktif Asker Sayısı: 346.000
16. Türkiye
Aktif Asker Sayısı: 355.200
15. Brezilya
Aktif Asker Sayısı: 360.000
14. Tayland
Aktif Asker Sayısı: 360.850
13. Endonezya
Aktif Asker Sayısı: 400.000
12. Meksika
Aktif Asker Sayısı: 412.000
11. Mısır
Aktif Asker Sayısı: 440.000
10. Vietnam
Aktif Asker Sayısı: 600.000
9. Güney Kore
Aktif Asker Sayısı: 600.000
8. İran
Aktif Asker Sayısı: 610.000
7. Pakistan
Aktif Asker Sayısı: 654.000
6. Ukrayna
Aktif Asker Sayısı: 900.000
5. Rusya
Aktif Asker Sayısı: 1.320.000
4. Kuzey Kore
Aktif Asker Sayısı: 1.320.000
3. Amerika Birleşik Devletleri
Aktif Asker Sayısı: 1.328.000
2. Hindistan
Aktif Asker Sayısı: 1.455.550
1. Çin
Aktif Asker Sayısı: 2.035.000