Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler
Kaynak: A Haber
Global Firepower dünyanın en güçlü ordularının yeni listesini yayınladı. Türkiye Pakistan, İtalya ve Fransa'yı geride bırakarak kritik seviyeye geldi.
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 1

Ukrayna ile Rusya ve İsrail ile Filistin arasındaki savaşın diğer ülkelere de sıçrama olasılığı bir çok ülkenin askeri güçlerini gözden geçirmesine neden oluyor.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 2

Global Firepower Kuruluşu bu sene için hazırladığı listede, dünyanın en güçlü 20 ordusunu belirledi. Listede Türkiye, geçen yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çekti.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 3

Listenin başında ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin bulunuyor.
İşte Türkiye ve diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri:

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 4

20) İspanya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 5

19) Almanya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 6

18) Ukrayna.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 7

17) İsrail.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 8

16) Avustralya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 9

15) Mısır.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 10

14) İran.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 11

13) Endonezya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 12

12) Brezilya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 13

11) Fransa.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 14

10) İtalya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 15

9) Pakistan.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 16

8) Türkiye.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 17

7) Japonya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 18

6) Birleşik Krallık.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 19

5) Güney Kore.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 20

4) Hindistan

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 21

3) Çin.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 22

2) Rusya.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler 23

1) ABD.

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