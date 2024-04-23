Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sırasını yine değiştirdiler

Ukrayna ile Rusya ve İsrail ile Filistin arasındaki savaşın diğer ülkelere de sıçrama olasılığı bir çok ülkenin askeri güçlerini gözden geçirmesine neden oluyor.
Global Firepower Kuruluşu bu sene için hazırladığı listede, dünyanın en güçlü 20 ordusunu belirledi. Listede Türkiye, geçen yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çekti.
Listenin başında ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin bulunuyor.İşte Türkiye ve diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri:
20) İspanya
19) Almanya.
18) Ukrayna.
17) İsrail.
16) Avustralya.
15) Mısır.
14) İran.
13) Endonezya.
12) Brezilya.
11) Fransa.
10) İtalya.
9) Pakistan.
8) Türkiye.
7) Japonya.
6) Birleşik Krallık.
5) Güney Kore.
4) Hindistan
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3) Çin.
2) Rusya.
1) ABD.