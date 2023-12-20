Dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Bakın ilk sırada hangi ülke var

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Bakın ilk sırada hangi ülke var
Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler listelendi. İspanya Singapur’u geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Dünyanın en güçlü ve prestijli pasaportuna sahip olan ülkeler açıklandı. İspanya, artık dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olan ülke.

Vize bilgeleriyle ilgili haberler paylaşan “VisaGuide World” isimli internet sitesinin hazırladığı endekse göre, İspanya “dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler arasında Singapur’u geride bırakarak birinci oldu.

Toplamda 200 ülkenin bulunduğu listede Türkiye’nin sıralaması değişiklik göstermedi. Türkiye hala 94. sırada yer alıyor.

Ekim’de yayınlanan Henley Pasaport Endeksi, Singapur’u birinci olarak göstermişti.

VisaGuide World'ün yaptığı sıralamaya göre, Japonya pasaportu listede 15. sırada yer aldı ve böylece Avrupa ülkeleri dışında ilk 20’ye giren ikinci ülke oldu.

Hazırlanan son endekse göre, Almanya 3. Sırada yer alıyor ve onu İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya, Portekiz, Macaristan, Lüksemburg takip ediyor. Avusturya ise 16. sırada yer alıyor. İsviçre, Belçika, İrlanda ve Polonya ilk 20 içinde.

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