Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu

Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu
Kaynak: Haber Merkezi
Time, yayınladığı dünyanın en güzel 50 ili listesinde Türkiye'den bir il de yer aldı. 50 ilin bulunduğu listede Türkiye'nin ili kaçıncı sırada? İşte o liste...
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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 1

1) Venedik, İtalya

Venedik, İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve büyük bir kısmı lagünlerle kaplı bir şehirdir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Venedik, birçok yönden ünlüdür:

Kanal Şebekesi: Venedik'in en belirgin özelliklerinden biri büyük kanal ağıdır. Şehirde Grand Kanal adı verilen ana kanal ve birçok küçük kanal bulunur. Bu kanallar, Venedik'i su üzerinde bir labirent gibi şekillendirir ve şehrin büyüleyici bir atmosferini oluşturur.

Gondol Turları: Gondol turları, Venedik'in simgesel aktivitelerindendir. Gondolcülerin yönettiği gondollarla kanallarda romantik geziler yapabilir ve şehri farklı bir perspektiften görebilirsiniz.

Sanat ve Kültür: Venedik, tarih boyunca birçok ünlü sanatçıya ve yazarı ağırlamıştır. Şehirde birçok sanat galerisi, müze ve tarihi eser bulunur. San Marco Bazilikası, Doge Sarayı ve Rialto Köprüsü gibi tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Venedik Karnavalı: Her yıl düzenlenen Venedik Karnavalı, dünyanın en ünlü karnavallarından biridir. Maskeler, kostümler ve sokak gösterileri ile renkli bir etkinliktir.

Mutfak Kültürü: Venedik mutfağı, deniz ürünleri ve taze yerel malzemelerin kullanımıyla tanınır. Risotto al nero di sepia (mürekkep balığı risotto), fegato alla veneziana (Venedik usulü ciğer) ve sarde in saor (tatlı-sirke marine edilmiş sardalya) gibi yöresel lezzetler denenebilir.

El Sanatları: Venedik, cam işçiliği ve el yapımı maskeleriyle de ünlüdür. Murano Adası'nda cam fabrikaları ve dükkanları bulunurken, şehirdeki birçok mağazada geleneksel Venedik maskelerini bulabilirsiniz.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 2

2.) Seville, İspanya

Sevilla (İspanyolca adıyla "Sevilla"), İspanya'nın güneybatısında, Endülüs bölgesinde bulunan büyüleyici bir şehirdir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Sevilla, birçok yönden ünlüdür:

Flamenco: Sevilla, Flamenco'nun doğum yeri olarak bilinir. Flamenco, duygusal dansları, gitar ritimleri ve canlı şarkılarıyla tanınır. Şehirde birçok Flamenco gösterisi ve etkinliği düzenlenir.

Sevilla Katedrali: Sevilla Katedrali, dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu etkileyici yapı, zengin süslemeleri ve Giralda Kulesi ile dikkat çeker.

Alcázar Sarayı: Alcázar Sarayı, Endülüs mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Müthiş bahçeleri, havuzları ve Moğol bahçesi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker. Game of Thrones gibi ünlü yapımlara da mekan olmuştur.

Plaza de España: Plaza de España, Seville'nin en tanınmış meydanlarından biridir. Muhteşem mimarisi, kanalları ve çini işçiliğiyle süslenmiş duvarları ile bilinir.

Rio Guadalquivir: Guadalquivir Nehri, Sevilla'nın merkezinden geçer. Nehir boyunca yürüyüş yapabilir, tekne turlarına katılabilir ve şehri su üzerinden keşfedebilirsiniz.

Tapas Kültürü: Sevilla, İspanya'nın tapas kültürünün merkezlerinden biridir. Şehirde birçok tapas barı bulunur ve yerel lezzetleri deneyebilirsiniz.

Festival ve Kutlamalar: Sevilla, ünlü Semana Santa (Kutsal Hafta) ve Feria de Abril (Nisan Fuarı) gibi renkli festival ve kutlamalarıyla da tanınır. Bu etkinliklerde, sokaklarda yapılan geleneksel gösteriler ve danslar izleyebilirsiniz.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 3

3) New York, ABD

New York City (NYC), Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biridir ve birçok açıdan dünyaca ünlüdür:

Empire State Binası: New York'un en ikonik yapılarından biri olan Empire State Binası, şehrin sembollerinden biridir. Yüksekliği ve gökdelen mimarisiyle tanınır ve birçok filmde ve fotoğraf çekiminde yer almıştır.

Özgürlük Heykeli: Özgürlük Heykeli, özgürlük ve demokrasi sembolü olarak tanınır. New York Limanı'nda bulunan heykel, ziyaretçilerin popüler turistik noktalarından biridir.

Times Meydanı ve Meydanı: Times Square, New York'un en canlı ve renkli meydanlarından biridir. Parlak reklam panoları, tiyatrolar, restoranlar ve alışveriş olanakları ile ünlüdür. Yılbaşı kutlamaları ve etkinlikler de burada düzenlenir.

Central Park: Central Park, şehrin ortasında yer alan büyük bir yeşil alan ve rekreasyon alanıdır. Piknik yapma, yürüyüş yapma, bisiklete binme ve botla gezinti yapma gibi aktiviteler için popüler bir noktadır.

Wall Street: New York'un finansal merkezi olan Wall Street, dünyanın en önemli finans kurumlarının ve borsalarının bulunduğu bir bölgedir. Burada New York Borsası ve Federal Rezerv Bankası gibi önemli kurumlar yer alır.

Sanat ve Kültür: New York, dünya çapında ünlü müzeleri, sanat galerileri, tiyatroları ve konser salonlarıyla tanınır. The Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMA) ve Broadway gibi yerler şehrin kültürel hayatının merkezindedir.

Yemek Kültürü: New York, dünya mutfaklarının çeşitliliğiyle ünlüdür. Şehirde birçok farklı ülkenin yemeği bulunur ve sokak yiyeceklerinden dünya çapında ünlü restoranlara kadar geniş bir yemek seçeneği mevcuttur.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 4

4) Lhasa, Çin

Lhasa, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti ve en büyük şehridir. Tarihi ve dini önemi olan bu şehir, birçok açıdan dikkat çekicidir:

Potala Sarayı: Lhasa'nın en tanınmış simgesi olan Potala Sarayı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. 13. yüzyılda inşa edilen bu muhteşem yapı, Tibet Budizmi'nin merkezi olan Dalai Lama'nın eski konutudur.

Jokhang Tapınağı: Jokhang Tapınağı, Tibet Budizmi'nin en kutsal tapınaklarından biridir. 7. yüzyılda inşa edilen bu tapınak, Tibet'in en eski ve en önemli ibadet merkezlerinden biridir.

Barkhor Sokağı: Jokhang Tapınağı'nın çevresinde bulunan Barkhor Sokağı, Tibet kültürünün ve geleneklerinin merkezidir. Sokak, alışveriş yapma, dini törenlere katılma ve Tibet el sanatlarını keşfetme fırsatı sunar.

Tibet Müzesi: Tibet Müzesi, Tibet'in tarihini, kültürünü ve sanatını sergileyen önemli bir müzedir. Müzede tarihi eserler, el yazmaları, sanat eserleri ve Tibet'in diğer önemli mirasları bulunur.

Norbulingka Bahçesi: Norbulingka Bahçesi, Dalai Lama'nın yazlık sarayı olarak kullanılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir alanı kapsar. Bahçe, güzel manzaraları, göletleri ve mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Tibet Kültürü ve Gelenekleri: Lhasa, Tibet kültürünün ve geleneklerinin merkezi olarak bilinir. Geleneksel kıyafetler, danslar, müzikler ve festivaller şehirde yaygın olarak bulunur ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 5

5) Rio de Janeiro, Brezilya

Rio de Janeiro, Brezilya'nın en ünlü ve en renkli şehirlerinden biridir. Şehir, birçok açıdan benzersiz ve çekici özelliklere sahiptir:

Copacabana ve Ipanema Plajları: Rio de Janeiro, muhteşem plajlarıyla ünlüdür. Copacabana ve Ipanema gibi plajlar, beyaz kumları, turkuaz denizi ve canlı atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çeker. Plajlar, gün boyu güneşlenme, denizde yüzme, plaj voleybolu ve diğer su sporları için popülerdir.

Cristo Redentor (İsa Heykeli): Corcovado Dağı'nda bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Cristo Redentor (İsa Heykeli), Rio'nun sembollerinden biridir. 30 metre yüksekliğindeki bu dev heykel, şehri kuşbakışı izler ve muhteşem manzaralar sunar.

Samba ve Karnaval: Rio de Janeiro, samba müziği ve dansıyla ünlüdür. Şehir, her yıl düzenlenen dünyanın en büyük karnavalı olan Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapar. Renkli kostümler, dans gösterileri, müzik ve kutlamalarla dolu bu etkinlik, dünya çapında büyük ilgi görür.

Tijuca Ulusal Parkı: Rio'nun merkezinde bulunan Tijuca Ulusal Parkı, dünyanın en büyük kentsel ormanlarından biridir. Park, yemyeşil doğası, şelaleleri, yürüyüş ve trekking rotaları ile doğa severler için bir cennettir.

Sugarloaf Dağı (Pão de Açúcar): Rio'nun simgelerinden biri olan Sugarloaf Dağı, şehrin siluetinin önemli bir parçasıdır. Teleferikle çıkılan bu dağın zirvesinden şehrin panoramik manzarasını görmek mümkündür.

Botanik Bahçesi: Rio de Janeiro Botanik Bahçesi, 19. yüzyılda kurulmuş ve dünyanın en önemli botanik bahçelerinden biridir. Binlerce bitki türünün yanı sıra göletler, yürüyüş yolları ve göz alıcı peyzajlarıyla ziyaretçilere huzurlu bir kaçış sunar.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 6

6) Londra, İngiltere

Londra, İngiltere'nin başkenti ve en büyük şehri olup dünya çapında ün kazanmış birçok özelliği bulunmaktadır. İşte Londra'nın meşhur özelliklerinden bazıları:

Big Ben ve Westminster Sarayı: Big Ben, Londra'nın en ikonik yapılarından biridir ve Westminster Sarayı'nın bir parçası olarak hizmet verir. Big Ben, saat kulesi ve çanıyla ünlüdür. Westminster Sarayı ise İngiltere Parlamentosu'nun bulunduğu yerdir.

Tower Bridge: Tower Bridge, Thames Nehri üzerinde bulunan ve şehrin sembollerinden biri olan bir kuledir. İkonik tasarımı ve yükselip açılabilen kollarıyla tanınır.

Buckingham Sarayı: Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi ikametgahıdır. Devasa boyutları, muhteşem bahçeleri ve gösterişli dekorasyonuyla ziyaretçileri etkiler.

British Museum: British Museum, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biridir. Geniş koleksiyonu, antik eserleri ve sanat eserlerini içerir. Mumyalar, Elgin Mermerleri ve Rosetta Taşı gibi önemli eserleri sergiler.

West End: Londra'nın West End bölgesi, dünyaca ünlü tiyatroları, müzikalleri ve gösterileriyle tanınır. West End'de birçok ünlü tiyatro binası bulunur ve her yıl milyonlarca kişi bu bölgede tiyatro ve gösteri izlemeye gelir.

Hyde Park: Hyde Park, Londra'nın en büyük parklarından biridir. Yürüyüş yapmak, piknik yapmak, göletlerde sandal gezintisi yapmak ve açık hava etkinliklerine katılmak için popüler bir mekandır.

British Airways London Eye: Londra Eye, Thames Nehri'nin kenarında bulunan ve dönme dolap tarzı bir turistik atraksiyondur. Londra'nın panoramik manzarasını görmek için popüler bir yerdir.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 7

7) Marakeş, Fas

Marakeş, Fas'ın en büyük ve en turistik şehirlerinden biridir ve birçok özelliğiyle ünlüdür. İşte Marakeş'in meşhur özelliklerinden bazıları:

Jemaa el-Fna Meydanı: Marakeş'in merkezinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Jemaa el-Fna Meydanı, şehrin kalbidir. Meydan, sokak satıcıları, müzisyenler, akrobasi gösterileri ve yemek tezgahlarıyla ünlüdür. Gündüzleri renkli bir pazar, akşamları ise canlı bir eğlence mekanıdır.

El Badi Sarayı: 16. yüzyılda inşa edilen El Badi Sarayı, şehrin tarihi ve mimari açıdan önemli bir yapılarından biridir. Sarayın kalıntıları, muhteşem bahçeleri ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri etkiler.

Kasbah Bölgesi: Marakeş'in eski şehir merkezinde bulunan Kasbah bölgesi, geleneksel Fas mimarisi ve atmosferiyle tanınır. Dar sokakları, eski çarşıları ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilere geçmişe bir yolculuk yapma fırsatı sunar.

Bahia Sarayı: Bahia Sarayı, 19. yüzyılda inşa edilen ve Fas mimarisinin özelliklerini taşıyan görkemli bir saraydır. Sarayın ihtişamlı odaları, süslü avluları ve bahçeleri ziyaretçileri büyüler.

Koutoubia Camii: Koutoubia Camii, Marakeş'in en büyük ve en önemli camisidir. 12. yüzyılda yapılmış olan cami, şehrin siluetinde belirgin bir yapıdır ve çevresinde bulunan minaresiyle dikkat çeker.

Souk (Çarşılar): Marakeş, geleneksel çarşıları veya souklarıyla da ünlüdür. Şehirde bulunan çarşılar, el yapımı hediyelik eşyalar, deri ürünleri, halılar, takılar ve daha fazlasını satan binlerce dükkanı içerir.

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Dünyanın en güzel 50 ili açıklandı. Listeye Türkiye'den bir il damga vurdu 8

8) Petra, Ürdün

Petra, Ürdün'ün en önemli turistik yerlerinden biridir ve dünya mirası olarak kabul edilmektedir. Petra'nın en ünlü özelliği, kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş antik bir kenttir. İşte Petra'nın meşhur özelliklerinden bazıları:

El-Khazneh (Hazine): Petra'nın en ikonik yapılarından biri olan El-Khazneh, büyüleyici bir kanyonun sonunda yer alır. 40 metre yüksekliğindeki bu kaya oyuğu yapı, antik dönemde kral mezarı olarak kullanılmıştır.

Al-Deir (Manastır): Petra'da bulunan diğer önemli yapılar arasında Al-Deir (Manastır) bulunur. El-Khazneh'e benzer bir şekilde, kayalara oyulmuş bu büyük yapı da etkileyici bir görünüme sahiptir.

Su Kanyonları: Petra'nın doğal güzelliklerinden biri de çeşitli su kanyonlarıdır. En ünlüsü Siq adı verilen ve El-Khazneh'e giden yolu oluşturan kanyondur. Yürüyüş yaparak veya at sırtında bu kanyonları keşfetmek mümkündür.

Amphitheatre (Amfitiyatro): Petra'da bulunan antik tiyatro veya amfitiyatro, ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer bir önemli yapıdır. Binlerce kişiyi alabilecek kapasitedeki bu yapı, antik dönemde çeşitli etkinlikler için kullanılmıştır.

Ürdün Vadisi: Petra, Ürdün Vadisi'nde yer alır ve bu bölge, doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Kanyonlar, vadi manzaraları ve çöl ortamı, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar.

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9) Roma, İtalya

Roma, İtalya'nın başkenti ve en büyük şehri olup, tarih ve kültür açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Roma'nın meşhur özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kolezyum (Colosseum): Roma'nın sembollerinden biri olan Kolezyum, antik Roma İmparatorluğu'nun en ünlü yapılarından biridir. Gladyatör dövüşlerine ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmış olan bu devasa amfitiyatro, bugün hala ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Pantheon: Roma'nın en iyi korunmuş antik yapılarından biri olan Pantheon, muhteşem bir mimariye sahiptir. Yuvarlak bir yapı olan Pantheon, içinde bulunan devasa kubbe ile dikkat çeker.

Vatikan Şehri: Roma'nın sınırları içinde bulunan Vatikan Şehri, Katolik Kilisesi'nin merkezi ve Papa'nın ikametgahıdır. Vatikan Müzeleri, Aziz Petrus Bazilikası ve Sistine Şapeli gibi önemli dini ve sanatsal mekanları içerir.

Forum Romanum: Antik Roma'nın merkezi olan Forum Romanum, çeşitli devlet binaları, tapınaklar, anıtlar ve pazar yerlerini içerir. Bu alan, antik Roma'nın politik, dini ve ticari hayatının merkeziydi.

Trevi Çeşmesi: Roma'nın en ünlü çeşmelerinden biri olan Trevi Çeşmesi, Barok tarzında yapılmıştır ve muhteşem bir tasarıma sahiptir. Ziyaretçiler, geleneksel olarak çeşmeye bir madeni para atarlar ve dilek tutarlar.

İspanyol Merdivenleri: Piazza di Spagna'da bulunan İspanyol Merdivenleri, Roma'nın en ünlü buluşma noktalarından biridir. Merdivenler, birçok turisti ve yerli halkı ağırlar ve etrafındaki mağazalar ve kafelerle ünlüdür.

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10) Varanasi - Hindistan

Varanasi, Hindistan'ın en eski ve en kutsal şehirlerinden biridir ve dünya çapında birçok turisti kendine çeken benzersiz özelliklere sahiptir. İşte Varanasi'nin meşhur özelliklerinden bazıları:

Ganges Nehri: Varanasi, Ganges Nehri'nin kıyısında yer alır ve Hindu inancına göre nehrin kutsal suları milyonlarca insan için hayati öneme sahiptir. Ganges Nehri boyunca yapılan ayinler, dualar ve dini törenler, her gün binlerce kişiyi çeker.

Ganga Aarti: Varanasi'de her akşam Ganga Aarti denilen bir dini tören düzenlenir. Bu törende, nehir kıyısında bulunan merdivenlerde Hindu rahipler tarafından dualar okunur, ateşler yakılır ve dini mantralar söylenir. Bu etkinlik, ziyaretçilere mistik bir deneyim sunar.

Kutsal Tapınaklar ve Sarnath: Varanasi, birçok kutsal Hindu tapınağına ev sahipliği yapar. Kashi Vishwanath Tapınağı ve Sankat Mochan Hanuman Tapınağı gibi tapınaklar, dini turistlerin ve ibadet edenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerdir. Ayrıca, Budizm'in önemli bir merkezi olan Sarnath da Varanasi'nin yakınında bulunur ve Budist manastırları ve anıtlarıyla ünlüdür.

Darbhanga Ghat ve Diğer Ghatlar: Varanasi'nin Ganges Nehri kıyısındaki merdivenlerine ghat denir ve her biri farklı bir amaca hizmet eder. Darbhanga Ghat, fotoğrafçılar için popüler bir noktadır ve buradan Ganges Nehri'nin manzarası muhteşemdir.

Sarnath: Varanasi'nin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Sarnath, Budizm'in kurucusu Gautama Buddha'nın ilk vaazını verdiği yerdir. Burası, Budizm'in önemli tarihi ve dini anıtlarına ev sahipliği yapar ve Budist turistlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çeker.

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11) Floransa - İtalya

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12) Havana - Küba

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13) Kyoto - Japonya

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14) Kudüs - Filistin/İsrail

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15) Paris - Fransa

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16) Pekin - Çin

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17) Lalibela - Etiyopya

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18) Granada - İspanya

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19) Atina - Yunanistan

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20) Bagan - Myanmar

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21) Katmandu - Nepal

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22) Vatikan

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23) Lizbon - Portekiz

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24) Tokyo - Japonya

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25) İstanbul - Türkiye

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26) Hoi An, Vietnam

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27) Amsterdam - Hollanda

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28) El Uksur - Mısır

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29) Berlin - Almanya

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30) Jaipur - Hindistan

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31) Lyon - Fransa

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32) Oia - Yunanistan

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33) Siem Reap - Kamboçya

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34) Viyana - Avusturya

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35) Cusco - Peru

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36) Cartagena - Kolombiya

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37) Zanzibar - Tanzanya

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38) Meksiko - Meksika

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39) Singapur

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40) Las Vegas - ABD

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41) Semerkant - Özbekistan

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42) Sidney - Avusturalya

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43) San Francisco - ABD

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44) Mont Saint Michel - Fransa

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45) Dubrovnik - Hırvatistan

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46) Bangkok - Tayland

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47) Buenos Aires - Arjantin

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48) Antigua Guatemala - Guatemala

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49) Prag - Çek Cumhuriyeti

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50) Budapeşte - Macaristan

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