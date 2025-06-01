Dünyanın en güzel kadını seçildi! Miss World 2025 tacıyla zirvede

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde yer alan HITEX Sergi Merkezi’nde muhteşem bir törenle gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen 108 yarışmacının katıldığı bu prestijli organizasyonda, Taylandlı Opal Suchata Chuangsri dünya güzeli unvanını kazanarak tacını taktı.

Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen, yarışmada çeyrek finale kalarak “En İyi 40” listesine adını yazdırdı. Tıp fakültesi mezunu olan Bilgen, zarafeti, zekası ve güçlü duruşuyla Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Yarışmada oda arkadaşı olan Opal Suchata Chuangsri ile kurduğu dostluk, final gecesinde duygusal anlara sahne oldu. Opal’ın tacı takması sırasında Bilgen’in destekleyici tavrı, izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Ancak Bilgen, finalde dereceye giremedi.

Bu yıl 72’nci kez düzenlenen Miss World yarışmasında, 21 yaşındaki Chuangsri, Çekya’dan Krystyna Pyszková’nın tacını devralarak birinciliğe ulaştı. Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu ikinci, Polonya’dan Maja Klajda üçüncü, Martinique’ten Aurélie Joachim ise dördüncü oldu. Final gecesi, etkileyici sahne performansları, kültürel sergiler ve göz kamaştıran kostümlerle büyüleyici bir atmosfer sundu.