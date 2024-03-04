Dünyanın en iyi Altın Vize sunan ülkeleri belli oldu

Bloomberg'in haberine göre yabancı yatırımcıların bir ön ödeme karşılığında bir ülkede daimi ikamet izni almalarına olanak sağlayan yatırım yoluyla ikamet programlarının kaldırılması yönünde çağrılarda bulunulurken, altın vize olarak adlandırılan bu programlar gelişmeyi sürdürdü.

Avrupa ülkeleri, vatandaşlık için kolay yollar sunmaları, yatırımcıların Avrupa Birliği genelinde vizesiz yolculuk yapmasına ve kıtada az maliyetle bir iş kurmalarına veya hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamaları sebebiyle endekste üst sıralarda yer buldu.

Portekiz, son kısıtlamalara rağmen en iyi yatırım amaçlı ikamet programları sıralamasında dünya birincisi oldu. Portekiz, uygun fiyatlı ve yüksek yaşam kalitesinin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine kolay erişim ve AB vatandaşlığına giden açık bir yol sunuyor. Avusturya ve Yunanistan sıralamada ikinciliği paylaştı.

İşte en iyi altın vize sunan ülkeler şöyle:

1. Portekiz (75)

2. Avusturya (73)

3. Yunanistan (73)

4. İsviçre (73)

5. İtalya (72)

6. İngiltere (71)

7. Kanada (69)

8. İspanya (69)

9 Lüksemburg (66)

10. Birleşik Arap Emirlikleri (66)

11.Singapur (65)

12.vustralya (64)

Henley & Partners İcra Kurulu Başkanı Juerg Steffen, "Avrupa'da yatırım amaçlı ikamet programları, dünyada en çok rağbet gören yatırım amaçlı göç programları arasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı ve konuşmasına şöyle devam etti: "Bu programlar dünyanın önde gelen ekonomilerinden bazılarına katılımı mümkün kılıyor ve ülkeye özgü dalgalanmalara maruz kalmayı azaltmanın bir yolu" dedi.

Diğer yandan altın vizeler, Lizbon ve Atina gibi şehirlerde emlak fiyatlarının artmasına sebep oldukları kaygısıyla eleştirildi. Bu durum, aralarında geçen sene Portekiz ve Şubat ayında Yunanistan'ın da olduğu bazı ülkelerin bu vizeleri kısıtlamasına neden oldu.

Henley & Partners'ın araştırmasına göre, 2024 yılında dünya çapında 128 bin yüksek serveti olan kişi yeni bir ülkeye taşınacak. Geçen yıl ve bu yıl danışmanlık şirketi aracılığıyla altın vize başvurusunda bulunanların başında Amerikalıların geldiği aktarıldı.

Not: Henley & Partners'ın paylaştığı endeks; hayat kalitesi, işlem süresi, vatandaşlığa geçiş süresi ve toplam maliyet (0 ila 100 puan) dahil olmak üzere 10 faktöre bakılarak en iyi yatırım yoluyla ikamet programlarını gösteriyor.