Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı

TasteAtlas tarafından “Dünyanın en kötü 100 yemeği” listesinde 7. Sırada gösterilen kara lahana çorbası, basında kendine yer bulan haberlerin ardından büyük bir fiyat artışı yaşadı. Kara lahana çorbasını tanıtmak amacıyla birçok şehirde çeşitli etkinlikler düzenlendi, köylü kadınlar da gelen talepleri fırsata çevirdi. Pazarlarda bir bağı 5 TL olan kara lahana artık 10 TL’den satılıyor.

Geçen günlerde, dünyanın en kötü 100 yemeği listesi açıklanmıştı, TasteAtlas, birçok mutfaktan birçok yemeği değerlendirerek en kötü 100 yemeği seçti ve listeledi. Karadeniz mutfağının önemli lezzetlerinden olan kara lahana çorbası, söz konusu listede 7. sırada yer aldı. Çorbanın listede bulunmasından rahatsızlık duyan Karadeniz Bölgesi’nde tepkiler arttı.

Kara lahana çorbasına sahip çıkmak için çeşitli şehirlerde birçok etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler sonucunda da tanınırlığı artan kara lahananın fiyatı iki katına çıktı. Artık 10 TL’den satılıyor.

KARA LAHANA SATIŞLARI ARTTI

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde yer alan pazarda kara lahana satmakta olan İslam Seyis:

"Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şuanda bağı 10 liradan satılıyor. Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha çok talep olmaya başladı. Satışlar arttı" ifadelerini kullandı.

20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, kara lahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği kara lahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Kara lahanayı çok alıyorlar" yorumunu yaptı.

Pazarcı Gülten Terzi de şunları söyledi: "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar"

“PAZARDA EN ÇOK KARA LAHANA ARANIYOR”

Nadire İleli, kara lahananın dünyanın en iyi yemeği olduğunu vurguladı ve şunları iletti: "Sağlıklıdır. Kara lahanayı yememiş ayakta durabilir misin. Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Bağı önceden 5 liraraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha çok satılıyor. Pazarda en çok lahana aranıyor"

Trabzon’da düzenlenen bir etkinlikte kara lahana çorbasının tadına bakan Ruşen Uçkun, "Kara lahana çorbası bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir yemek. Aspirin yerine geçiyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" dedi. Kahramanmaraş’tan Trabzon’a seyahat eden Kadir Çiçekçi ise "Karalahana çorbası çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten vitamin deposu diyebilirim" yorumunda bulundu.

Yurttaş Hatice Şahin ise söz konusu listeye tepkisini gösterdi ve şunları iletti: "Ustası yapamadığı için bu şekilde sıralanmıştır. Benim yöresel yemekler üzerine sertifikam var. Kara lahanamızın birkaç çeşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" konuştu.