Dünya’nın en mutlu ülkeleri açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı oldu?

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya’nın en mutlu ülkeleri açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Birleşmiş Milletler, 2024 yılına ilişkin Dünya Mutluluk Raporu'nu yayımladı. Dünyanın en mutlu 10 ülkesinde geçen seneye göre sıralama değişti. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en mutlu ülkeleri sıralaması...

20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden faydalanarak hazırladığı, "2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" raporunu paylaştı.

Bu rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi 7.kez Finlandiya seçilirken en mutsuz ülke Afganistan oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 4 basamak yükselerek 98. sıraya yükseldi. Rapora göre Türkiye’de yaşayan gençler yaşlılara göre daha mutsuz.

İşte dünyanın en mutlu ülkeleri:

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Avustralya ve Hollanda hariç ilk 10 ülkenin tamamının nüfusunun 15 milyonun altında olması göze çarptı.

ABD ve Almanya geçen sene 15 ve 16. sıralarda yer alırken bu sene 23 ve 24. sıralara geriledi.

Listenin son sırasında Taliban yönetimindeki Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler arasında yer aldı.

Raporda dikkat çeken detay ise yaş yükseldikçe mutluluğun da doğru oranda yükselmesi oldu.

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