Dünyanın en ölümcül maddesi: Sadece 5 dakika bakmak dahi yeterli

1986 yılının Nisan ayında Ukrayna'daki Çernobil nükleer enerji santralinin reaktörlerinden birinin patlamasıyla tarihin en kötü nükleer felaketi meydana geldi.

Nükleer felaket sonucu açığa çıkan büyük miktardaki radyoaktif madde çevreyi on gün boyunca kirletti. Avrupa'nın büyük bir bölümüne 50 tondan fazla radyoaktif partikül yayıldı.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN TEHLİKELİ MADDE

Başlangıcında boyutu tam olarak anlaşılamayan felaketten sekiz ay sonra araştırmacılar, 4 numaralı reaktöre inmeye cesaret edebildi.

Araştırmacılar, tuhaf ve uğursuz bir varlığa reaktörde rastladı.

Siyah ve lava benzeyen bir madde. Bu madde daha sonraları görünümü sebebiyle “Fil Ayağı” olarak isimlendirildi.

Koryum olarak tanımlanan erimiş beton, kum ve uranyum karışımı bu kütle, Dünya üzerindeki ver olan en tehlikeli madde olarak biliniyor.

Koyum, sadece beş kez tarihte doğal olarak oluştu.

BU MADDEYE MARUZ KALDIĞINIZDA NE OLUR?

Koryum bloğu başlangıçta saatte yaklaşık 10 bin röntgen yayıyordu.

Sadece 50 ila 100 röntgen bile radyasyon hastalığına neden olabilecek kadar yüksek seviye olduğu düşünüldüğünde tehlikenin boyutu daha da çarpıcı bir hala alıyor.

Otuz saniye maruz kalmak baş dönmesi ve yorgunluğa, iki dakika maruz kalmak hücresel kanamaya, sadece beş dakika maruz kalmak ise iki gün içinde ölüm anlamına geliyor.

Güvenli bir şekilde incelemek isteyen araştırmacılar Koryum bileşimini laboratuvarlar bünyesinde kopyalamaya çalışıyorlar.