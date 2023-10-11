Dünyanın en pahalı baharatı festivalle hasat edilecek

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı "7. Safran Festivali" ile birlikte yapılacak.

Dünyanın en pahalı baharatı festivalle hasat edilecek

13-15 Ekim tarihlerinde panel, sunum, sergi, konser, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerle ilçede yapılacak festival öncesi; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

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Safranbolu Belediye Başkanı Köse, festivalin 13 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacağını belirtti. Safranbolu'nun uzun yıllar konaklarıyla turizmde yer aldığını, safranın ön plana çıkarılmasının ihmal edildiğini ifade eden Köse, safranın Safranbolu ve ülke için çok kıymetli bir bitki olduğunu kaydetti.
Festivallerin de tanıtım açısından önemli olduğunu ifade eden Köse, "Uzun yıllardır kesintisiz devam eden Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz vardı, ikincisi de Safran Festivalimiz var. Bu şenlik şeklinde başlayıp artık her geçen yıl içerik olarak artarak festival formatına doğru gitmeye başladı. Safran Festivali'mizin ve bu dönemin, Safranbolu'muz için hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin ilçenin tanıtımı anlamında maksimum düzeyde fayda getirmesini diliyorum" dedi.

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Safranbolu Kaymakamı Yazıcı da Safranbolu'nun hem dünyanın hem de Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

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Tarihi ilçenin 103 ülkeden misafir ağırladığını aktaran Yazıcı, "Hedefimiz olan yıllık 1,5 milyon turisti ağırlama noktasında emin adımlarla ilerliyor. Yurt içinden ve yurt dışında ilçemize bu güzellikleri görmek için davet ettiğimiz misafirler, sadece dünyanın en özel ve en pahalı bitkilerinden biri olan safran şenliğini hazırlanan etkinliklerin değil, sokakları buram buram tarih kokan dünyanın en özel 20 kentin biri olan bu kenti de doyasıya yaşayacaklar. Festivale gelen misafirlerimizin çok güzel hatıralarla buradan ayrılacağını biliyoruz. Misafirlerimizi buraya davet ederken bu özellikleri de hep birlikte paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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