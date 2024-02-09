Dünyanın en seksi aksanı belli oldu. Fransızca’nın pabucu dama atıldı

Euronews’in yapılan araştırmalara dayandırdığı haberine göre, dünyanın en seksi aksanı belli oldu. Herkes Fransızca’yı en seksi aksan olarak tahmin ederken bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'nın yanı sıra ABD'den 6.000 kişiden hangi dillerin "en seksi", "en romantik" ve "en tutkulu" olarak algılandığını derecelendirmeleri istendi.

Bulgular, İtalyanca’nın, araştırmaya katılan en fazla sayıda kişi tarafından "en seksi" ve "en romantik" olarak algılandığını ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili konuşan yetkili bir isim, "İtalyanca konuşmada perdenin yükselişi ve alçalışı, bazı insanların çekici ve çekici bulduğu bir müzikal kalite yaratabilir. 'R' seslerinin yuvarlanması gibi belirli fonetik özellikler, İtalyanca'da ayırt edici olabilir. Bu çoğu kişi için çekici olarak kabul ediliyor" dedi.

İngilizce ise ‘en kibar’ dil olarak kabul edildi.