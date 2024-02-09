Dünyanın en seksi aksanı belli oldu. Fransızca’nın pabucu dama atıldı

Serpil Demir
Dünyanın en seksi aksanı belli oldu. Fransızca’nın pabucu dama atıldı
Bütün diller üzerine yapılan bir araştırmada dünyanın en seksi aksanına sahip dili belli oldu. Fransızca sanılanın aksine listede kendine ilk sırada yer bulamadı. Bakın listenin başında hangi dil var…

Euronews’in yapılan araştırmalara dayandırdığı haberine göre, dünyanın en seksi aksanı belli oldu. Herkes Fransızca’yı en seksi aksan olarak tahmin ederken bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'nın yanı sıra ABD'den 6.000 kişiden hangi dillerin "en seksi", "en romantik" ve "en tutkulu" olarak algılandığını derecelendirmeleri istendi.

Bulgular, İtalyanca’nın, araştırmaya katılan en fazla sayıda kişi tarafından "en seksi" ve "en romantik" olarak algılandığını ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili konuşan yetkili bir isim, "İtalyanca konuşmada perdenin yükselişi ve alçalışı, bazı insanların çekici ve çekici bulduğu bir müzikal kalite yaratabilir. 'R' seslerinin yuvarlanması gibi belirli fonetik özellikler, İtalyanca'da ayırt edici olabilir. Bu çoğu kişi için çekici olarak kabul ediliyor" dedi.

İngilizce ise ‘en kibar’ dil olarak kabul edildi.

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