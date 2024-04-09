Dünyanın en sıcak Mart’ını yaşadık. Şimdiye kadar ki en yüksek sıcaklık kaydedildi

Kaynak: AA
Dünyanın en sıcak Mart’ını yaşadık. Şimdiye kadar ki en yüksek sıcaklık kaydedildi
Avrupa Birliği’nin uydu izleme sistemi Copernicus ile yapılan ölçümlere göre, geçen ay, küresel anlamda şimdiye kadar kaydedilen “en sıcak mart” oldu.

Copernicus tarafından yapılan açıklamada geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtilirken bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

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