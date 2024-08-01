Dünyanın en sıra dışı 16 kadını

Hintli Jyoti Amge'nin boyu 62,8 santimetre. Dünyanın en kısa boylu kadını olma rekoruna sahip.
Rus Model Lukyanova Valeria, görünüşüyle 'Yaşayan Barbie' olarak tanımlanıyor.
Dünyanın en ince beline sahip kadını. 170 boyundaki Cathie Jung'un beli korse taktığında 38.1 santimetre, korse takmadığında ise 53.34 santimetre
En uzun saçlı kadın. Letonyalı Aliia'nın saçları 2 metre 286 santimetre...
Dünyanın en uzun kirpiklerine sahip kadını. You Jianxia'nın kirpikleri 12.4 santimetre uzunluğuna sahip.
Andrea Ivanova 25'ten fazla dudak dolgusu yaptıran kadın olarak biliniyor. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip.
Vücut geliştirme uzmanı olan Nataliya Kuznetsova 'dünyanın en kaslı kadını' rekoruna sahip.
Macci Currin dünyanın en uzun bacaklı kadını. 143 santimetre uzunluğunda bacaklara sahip...
Kendini 'Jaguar Kadın' olarak tanıtan Maria José Cristerna, vücudunun yüzde 96'sında yaptığı değişikliklerle 'vücudunda en fazla değişiklik bulunan kadın' rekorunu kırdı.
Gözlerini 12 milimetre dışarı doğru çıkarabilen Kim Goodman, dünyanın en uzun gözlerine sahip kadını olarak kayıtlara geçti.
Hızlı büyüme anomalisine sahip Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun kadını. 24.93 santimetre uzunluğuna sahip sağ eliyle en uzun ele sahip kadını.
Eski bir hemşire olan Elaine Davidson'in 15 binden fazla piercinge sahip. Dünyanın en fazla piercingine sahip kadını.
Dünyanın en uzun sakallı kadını olarak rekorlar kitabına giren Erin, günde en az üç kere traş olmak zorunda olduğunu söylemiş.
Annie Hawkins-Turner dünyanın en büyük doğal göğüslerine sahip kadını. 167 santimetrelik göğüslerine sahip.
Dünyanın en çok dövmeye sahip olan kadını. Charlotte Guttenberg'in vücudunun 95.1'i dövme...
Gambiya'nın beyaz saçlı güzeli Bee...