Dünyanın en sıra dışı 16 kadını

Dünyanın en sıra dışı 16 kadını
Kaynak: Haber Merkezi

Yaptıkları estetik dokunuşlarla, dövmeleriyle ya da vücutlarıyla dikkat çeken 16 kadın listelendi. Görünüşleri çok dikkatinizi çekecek.

1/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 1

Hintli Jyoti Amge'nin boyu 62,8 santimetre. Dünyanın en kısa boylu kadını olma rekoruna sahip.

2/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 2

Rus Model Lukyanova Valeria, görünüşüyle 'Yaşayan Barbie' olarak tanımlanıyor.

3/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 3

Dünyanın en ince beline sahip kadını. 170 boyundaki Cathie Jung'un beli korse taktığında 38.1 santimetre, korse takmadığında ise 53.34 santimetre

4/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 4

En uzun saçlı kadın. Letonyalı Aliia'nın saçları 2 metre 286 santimetre...

5/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 5

Dünyanın en uzun kirpiklerine sahip kadını. You Jianxia'nın kirpikleri 12.4 santimetre uzunluğuna sahip.

6/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 6

Andrea Ivanova 25'ten fazla dudak dolgusu yaptıran kadın olarak biliniyor. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip.

7/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 7

Vücut geliştirme uzmanı olan Nataliya Kuznetsova 'dünyanın en kaslı kadını' rekoruna sahip.

8/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 8

Macci Currin dünyanın en uzun bacaklı kadını. 143 santimetre uzunluğunda bacaklara sahip...

9/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 9

Kendini 'Jaguar Kadın' olarak tanıtan Maria José Cristerna, vücudunun yüzde 96'sında yaptığı değişikliklerle 'vücudunda en fazla değişiklik bulunan kadın' rekorunu kırdı.

10/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 10

Gözlerini 12 milimetre dışarı doğru çıkarabilen Kim Goodman, dünyanın en uzun gözlerine sahip kadını olarak kayıtlara geçti.

11/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 11

Hızlı büyüme anomalisine sahip Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun kadını. 24.93 santimetre uzunluğuna sahip sağ eliyle en uzun ele sahip kadını.

12/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 12

Eski bir hemşire olan Elaine Davidson'in 15 binden fazla piercinge sahip. Dünyanın en fazla piercingine sahip kadını.

13/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 13

Dünyanın en uzun sakallı kadını olarak rekorlar kitabına giren Erin, günde en az üç kere traş olmak zorunda olduğunu söylemiş.

14/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 14

Annie Hawkins-Turner dünyanın en büyük doğal göğüslerine sahip kadını. 167 santimetrelik göğüslerine sahip.

15/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 15

Dünyanın en çok dövmeye sahip olan kadını. Charlotte Guttenberg'in vücudunun 95.1'i dövme...

16/16
Dünyanın en sıra dışı 16 kadını 16

Gambiya'nın beyaz saçlı güzeli Bee...

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Şifa deposunun kilosu tarlada 15-20 TL
Şifa deposunun kilosu tarlada 15-20 TL
Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor
Özel kıyafetlerle hasadı yapılıyor çevre illere dağıtılıyor
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı
Yok oluşun fotoğrafı. Su kaydırağı ortada kaldı
Bisikleti neden sadece hareket halindeyken dengede kalır?
Bisikleti neden sadece hareket halindeyken dengede kalır?
Su kenarından takip edip yuvalarına ulaşıyorlar! Kilogramını 4 bin liradan satıyorlar
Su kenarından takip edip yuvalarına ulaşıyorlar! Kilogramını 4 bin liradan satıyorlar
Saman nasıl elde edilir?
Saman nasıl elde edilir?