Dünyanın en tehlikeli yanardağı patladı

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'ndeki yarımada üzerinde bulunan ve dünyanın en tehlikeli yanardağı olarak kabul edilen Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Patlama anı kameraya yansırken, yoğun duman bulutunun gökyüzünü kapladığı görüldü.

Meydana gelen patlama sonucu yaralanma vakası ve binalarda hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kagoşima Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, volkanik aktivite alarmınının üçüncü seviyeye yükseltildiği ve insanları yanardağa yaklaşmamaya çağrıldığı duyuruldu.

DUMAN BULUTLARI 5 METREYE YÜKSELDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada; Kumamoto, Miyazaki ve Kagoshima vilayetlerinin bazı bölgelerine volkanik kül düşeceğini tahmin edildi.

Benzer şekilde 9 Ağustos 2020'de de patlama meydana gelmişti ancak duman bulutlarının ilk kez 5 bin metreye yükseldiği görüldü.

Patlamanın etkisiyle kaya parçaları bin ila 3 bin metre uzağa fırladı. Kyodo'nun aktardığına göre, dağda tespit edilen şişkinlik, patlama nedeniyle azaldı.