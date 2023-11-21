Dünyanın en ünlü üniversitesinden Filistin uyarısı

ABD'nin dünyanın dört bir yanından zeki öğrencileri ülkeye çekip devşirmek için kullandığı en meşhur okulu Harvard Üniversitesindeki 34 öğrenci derneği ortak açıklamayla İsrail'e karşı Filistin'in yanında durunca okul yönetimi harekete geçti.

Harvard Üniversitesi öğrencileri yaptıkları ortak açıklamayla İsrail'i Filistin'de katliam yapmakla suçladı. Ortak bir deklarasyona da imza atan protestocu öğrencilerin eylemleri her gün sürerken, katılanların sayısı da günbegün artıyor.

Müslüman ve Filistinli destek gruplarının yanı sıra "Özgürlük İçin Harvard Yahudileri" ve "Afro- Amerikan Direniş Örgütü" gibi çeşitli kültür ve ırktan 34 öğrenci grubunun imzaladığı mektupta Filistin’e destek verdi.

Bu durum üzerine okul yönetimi Filistin için bildiri yayınlayan öğrencilere uyarıda bulundu.

ŞİRKETLER HARVARDLILARI FİŞLİYOR

Birçok şirket ise şimdiye kadar yaptıkları açıklamayla bu bildiriye imza atan öğrencileri işe almayacaklarını açıkladı. Bazı şirketler ise öğrencilerin kara listeye alınasını talep ettiler.

ABD’li milyarder işadamı Bill Ackman ise Gazze’deki savaştan yalnızca İsrail’i sorumlu tutan bildiriye imza atan öğrencilerin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu.