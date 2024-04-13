Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri 62 yaşında öldü

Guinness Dünya Rekorları yetkililerinin bildirdiğine göre Lori ve George Schappell, 1961 yılında Pennsylvania'da kafatasları kısmen kaynaşmış olarak doğdular ve hayati kan damarları ile beyinlerinin %30'unu paylaştılar.

Leibensperger Cenaze Evi'nin internet sitesinde yayınlanan ölüm ilanına göre ikizler 7 Nisan'da Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde öldü. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.

2022'den bu yana dünyanın yaşayan en yaşlı yapışık ikizleri unvanını elinde bulunduran Schappell ikizleri, George'un 2007'de transseksüel olduğunu açıklamasının ardından kendilerini farklı cinsiyetler olarak tanımlayan ilk yapışık ikizler oldular.

Schappell ikizleri, 30 yaşından sonra yaşayamayacaklarını söyleyen tüm tıbbi tahminlere meydan okudular ve yapışık olmalarına rağmen ayrı hayatlar yaşamayı başardılar. Ayrıca çok sayıda belgeselde ve Eylül 2011'de ITV'nin This Morning programında hayatlarını tartışmak üzere yer aldılar.

İkizler Pennsylvania'da iki yatak odalı bir dairede yaşıyorlardı ve ayrı hobiler edinebiliyor, ayrı ayrı duş alabiliyorlardı. George, 1997 tarihli bir belgeselde ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda şöyle demişti: "Kesinlikle hayır. Benim teorim şu: Bozuk olmayan bir şeyi neden düzeltelim ki?"

Ölüm ilanlarına göre cenaze törenine Lori ve George'u babaları, altı kardeşleri, çok sayıda yeğenleri ve arkadaşları katıldı.