Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

The Economist'in analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından 173 şehrin verilerine bakılarak yıllık hazırlanan yaşanabilirlik endeksinde, Avusturya'nın başkenti Viyana, 2023'te de dünyanın en yaşanabilir şehri unvanını korudu.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

The Economist'in haberine göre, bu sene en yaşanabilir on şehrin sıralaması Viyana (Avusturya), Kopenhag (Danimarka), Melbourne (Avustralya), Sidney (Avustralya), Vancouver (Kanada), Zürih (İsviçre), Calgary (Kanada), Cenevre (İsviçre), Toronto (Kanada), Osaka (Japonya) şeklinde oldu.

Listedeki ülkelerin, geçen yıl yüzde 73,2 olan yaşanabilirlik oranının bu sene 76,2'ye yükselmesi, dünya genelinde yaşam standartlarının iyileştiğinin habercisi olarak yorumlandı.

Sağlık hizmetleri de dünya çapında gelişme gösterirken savaşların etkisiyle pek çok ülkede istikrar puanlarında düşüş yaşandı.

Listedeki şehirlerin tamamında yaşanabilirlik kriterleri Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelere döndü.

Batı Avrupa şehirlerinin sıralamalarında iç karışıklıklar ve işçi grevleri nedeniyle Asya pazarındaki ekonomik yarışta geride kaldıkları için düşüş gözlendi.

2022 listesinde yer almayan Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle bu sene 165'inci sırayla listenin sonunda yer aldı. Savaşla 2022'de 96'ncı sıraya gerileyen Moskova ise yerini korudu.

Listenin altındaki yaşanabilirliği en düşük 10 şehirde salgın sonrası gelişme gözlenirken listenin en altındaki Suriye'nin başkenti Şam'da gelişme saptanmadı.

Sıralamalar, şehirlerin istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı imkanlarının puanlanmasıyla elde edildi.

Yaşanabilirlik endeksi, uluslararası şirketlerin yurt dışına atadıkları çalışanlarını ücretlendirirken başvurabilecekleri bir veri tabanı oluşturma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştı.

(Kaynak: AA)

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