Dünyanın en yaşlı köpeği bir yaşına daha girdi

Dünyanın en yaşlı köpeği unvanına sahip olan Bobi, 31 yaşına geldi. Guinness Dünya Rekorları, 11 Mayıs 1992'de dünyaya gelen Bobi için Portekiz'in güneyinde yer alan Conqueiros köyündeki evinde cumartesi doğum günü partisi düzenleneceğini duyurdu.

BOBİ YENİ YAŞINI YÜZDEN FAZLA KİŞİ İLE KUTLAYACAK

Independent Türkçe'nin haberine göre, Rafeiro do Alentejo ırkı hayvan, yaşayan en yaşlı köpek unvanını ABD'deki 23 yaşındaki Spike'tan şubatta almıştı. Bobi'nin gelmiş geçmiş en yaşlı köpek olduğu da açıklanmıştı. Bütün hayatını Costa ailesiyle geçiren köpeğin yaşı, doğumunun ardından kayıt olduğu Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri tarafından teyit edilmişti.

Köpeğin sahibi Leonel Costa, 31 yaşındaki Bobi için cumartesi düzenlenecek etkinliğe çoğu yurtdışından 100'ü aşkın misafirin katılacağını aktardı. Costa, Bobi'nin hayatının şubattaki açıklamanın ardından çok hareketli geçtiğini belirtirken, "Birçok gazeteci temasa geçti. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Bobi'yle fotoğraf çektirmek için geldiler" ifadelerini kullandı.

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Costa, yaşlı Bobi'nin bu kadar çok ziyaretçiye rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti ve, "Onun için kolay olmadı. Sağlığı biraz kötüleşmişti ama şimdi daha iyi" dedi.

Costa, Bobi'nin uzun ömürlü olmasının nedenlerinden biri olarak huzurlu bir ortamda yaşamasını gösterdi. Hiçbir zaman tasma ya da zincir takılmayan Bobi, evinin yanındaki ormanda istediği gibi dolaşabiliyor. Köpek ayrıca çok saydıa farklı hayvanla birlikte büyüdü ve bu yüzden hiç yalnız kalmadı. Sahibi, Bobi'nin artık yürümekte zorlandığını, gözlerinin bozulduğunu ve yaşlı insanlar gibi çok uyuduğunu da sözlerine ekledi.