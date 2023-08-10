Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "argiope lobata" örümceği, Balıkesir'de yakalandı.

KAYNAK: İHA
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde ikamet eden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesindeki yeşillik bir alanda bilinen dışında farklı bir görünüme sahip ve ağ kuran bir örümceği fark etti.

Örümceğin fotoğraflarını çeken Gökmenoğlu, aynı sitede yaşayan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker’e haber vererek örümcek hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

aw005090-01.jpg

Büyük bir karasineği kıskacının arasına alıp, zehriyle öldürdüğü gözlenen örümceğin dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi "argiope lobata" olduğunu öğrenen Mustafa Gökmenoğlu, hemen örümceği yakalayarak Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü yetkililerini haberdar etti.
Mustafa Gökmenoğlu, aynı sitede daha önce benzeri görülen örümceğin, bir benzerini de evinin bahçesinde gördüğünü belirterek, “Zehirli olduğunu öğrendikten sonra örümceği dikkatlice ve zarar vermeden kapaklı bir plastik bardağın içine aldım. Sonra da yetkilileri arayıp, teslim etmek üzere Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdim” dedi.

aw005090-04.jpg

"KORUMA ALTINA ALINIP İNCELENECEK"

İlginç örümceğin eşinin de yakınlarda olabileceğini ve hatta yavrularının da çevrede bulunabileceğine dikkat çeken site sakinlerinden İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker ise, “Aynı örümceğin bir benzerini daha önce sitemizin alışveriş merkezinin etrafında gördüm. Fotoğrafladıktan sonra cep telefonumdaki bir uygulama sistemi üzerinden üniversitemizdeki profesörlerimiz ve eğitim görevlilerimizden bilgi almak için aralarında bulunduğum bir grupta paylaştım. Eğitim görevlilerimizden biri zehirli olduğunu söyleyince internetten konuyu detaylı olarak araştırdım. Bugün burada bulunan da aynı örümcek türü. Milli Parklar Doğa Koruma yetkililerine haber verdik. Ekipler örümceği inceleyecekler. Bu örümcek dişiydi muhtemelen. Bu bölgede farklı yerlerde de bulunuyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı ürüyorlar. Zehirli olduğu anlaşıldıktan sonra ekipler tarafından koruma altına alınacaktır” diye konuştu.

aw005090-03.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar ve Doğa Koruma Burhaniye Şube Müdürlüğü bünyesindeki bir ekip, zehirli olduğu iddia edilen örümceği gelip teslim aldı. Örümceğin eşini bile yiyebilen dişi bir tür olduğu ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehriyle ağına takılan avını anında öldürebildiği bildirildi.

aw005090-06.jpg

İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu; örümceğin taşıdığı zehrin, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydedilirken, ölümcül zehrin tıp dünyasında ise 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.

aw005090-12.jpg

aw005090-05.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar Güncel
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar