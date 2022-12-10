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Bu defa da dünyanın en zengin ikinci kişisinin oğlu ortaya çıktı

Dünyanın en zengin ikinci kişisi Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault'un oğlu Antoine Arnault'ın rolü büyüyor. Antoine Arnault, Christian Dior'un CEO'su ve Başkan Yardımcısı olarak Sydney Toledano'nun yerini alacak.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 14:37
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Dünyanın en zengin ikinci kişisinin oğlu ortaya çıktı

Bu defa da dünyanın en zengin ikinci kişisinin oğlu ortaya çıktı
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Dünyanın en zenginleri listesinde 2'nci sırada olan Bernard Arnault'un ikinci çocuğu Antoine, ailenin lüks şirketler grubu LVMH'deki hisselerinin çoğuna sahip olan holding şirketi Christian Dior SE'nin CEO’su oldu.

Şirketin açıklamasına göre, 45 yaşındaki Antoine Arnault, Christian Dior'un CEO'su ve Başkan Yardımcısı olarak 71 yaşındaki Sydney Toledano'nun yerini alacak.

2022 yılının başlarında Bernard Arnault, LVMH üzerinde uzun vadeli aile kontrolü sağlamak için holdingde bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler kapsamında şirket, CEO yaş sınırını kaldırarak 73 yaşındaki Arnault'nun 80 yaşına kadar yönetimde kalmasına izin verdi.

Arnault'un beş çocuğu LVMH'de veya onun markalarından birinde çalışıyor. Kızı Delphine, grubun en büyük markası Louis Vuitton'da ürünlerden sorumlu üst düzey bir yönetici konumunda. Kanadalı konser piyanisti Helene Mercier ile ikinci evliliğinden olan en küçük oğulları da işin içinde. Alexandre, yaklaşık iki yıldır Tiffany & Co.'da ürün ve iletişimden sorumlu. Frederic, İsviçreli saat üreticisi Tag Heuer'i yönetirken Jean, Louis Vuitton'da saat kategorisini geliştirmeye çalışıyor.

Bernard Arnault ve ailesi 185,3 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zenginleri listesinde 2. sırada. Forbes'a göre, Çarşamba günü Tesla'nın CEO'su Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırsa da Musk sonrasında tekrar ilk sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

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