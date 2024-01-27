Dünyanın en zengin insanı oldu. Elon Musk’ı geride bıraktı

Forbes internet sitesinde yer alan listeye göre, aralarında VMH, Louis Vuitton, Christian Dior'un bulunduğu 75 markanın sahibi Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı oldu. Siteye göre, Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolar oldu. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, şirketleri ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaştı. Musk, ikinci sıraya düştü.

Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 179.9 milyar dolar, Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison 142.6 milyar dolar ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg 138.8 milyar dolar ile takip etti. İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett 125.9 milyar dolar ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates 122.8 milyar dolar ile yer aldı.

75 MARKALIK BİR İMPARATORLUĞU YÖNETİYOR

75 markalık dev bir imparatorluğu yöneten Arnault'nun lüks eşya firması LVMH, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany&Co ve Moet & Chandon gibi markaları bünyesinde barındırıyor. Fransız iş insanı, uzun yıllardır Avrupa'nın en zengin insanı unvanını elinde bulunduruyor. Çok göz önünde olmayan Arnault, herhangi bir sosyal medya platformunda kişisel olarak yer almıyor. Bloomberg'teki haberlere göre ise iş insanı evli ve beş çocuğu var. Çocuklarının tümü şu anda LVMH'de veya onun markalarından birinde çalışıyor.

Forbes'ta ise Arnault hakkında şu bilgilere yer buluyor; Bernard Arnault, Louis Vuitton ve Sephora dahil olmak üzere 75 moda ve kozmetik markasının LVMH imparatorluğunun başında yer alıyor.

Ocak 2021'de LVMH, en büyük lüks marka satın alımı olduğuna inanılan Amerikalı kuyumcu Tiffany & Co'yu 15,8 milyar dolara satın aldı.

Arnault'un holding şirketi Agache, TikTok ana şirketi ByteDance ve Netflix gibi şirketlere yatırımı olan risk sermayesi şirketi Aglaé Ventures'ı destekliyor.

Babası inşaattan küçük bir servet kazandı; Arnault, 1984'te Christian Dior'u satın almak için bu işten 15 milyon dolar ayırarak işe başladı.

Arnault'nun beş çocuğu LVMH'de çalışıyor; Temmuz 2022'de, holding şirketi Agache'nin onlara eşit hisse verecek şekilde yeniden düzenlenmesini önerdi.