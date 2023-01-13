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Bill Gates tüm mal varlığını satacağını açıkladı. İşte nedeni

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden Bill Gates tüm mal varlığını tek tek satacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:28
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Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates tüm mal varlığını satacak

Bill Gates tüm mal varlığını satacağını açıkladı. İşte nedeni
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2023 yılı itibariyle 1.7 trilyon dolarlık dünyanın en değerli 3. şirketi Microsoft’un kurucusu ve aynı zamanda 103 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 7. insanı olan Bill Gates, tüm mal varlığını satacağını açıkladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Bill Gates, dün yaptığı açıklamada eski karısı Melinda French Gates ile birlikte kurup yönettiği hayır vakfının (Bill & Melinda Gates Vakfı) bütçesini artırmak ve daha büyük çaplı projeler yapmak için sahip olduğu her şeyi tek tek satacağını söyledi.

EVİ VE ARSALARI DAHİ SATIYOR

Hatta bir adım daha ileri götürerek yalnızca Microsoft gibi bilinen şirketleri değil, yatırım amacıyla satın aldığı evleri ve arsaları dahi satacağını söyledi. Tabii hepsini bir gün içerisinde elden çıkarmayacak. Lakin nakite çevirdikçe bu meblağları vakfa aktaracağını söyledi.

Gates yakın gelecekte tüm listelerden çıkacağını, zira mal varlığının artık ona değil vakfa ait olacağını söyledi. Eski karısıyla birlikte bu yüz milyar dolardan daha fazla sermayeyi yöneten vakfın başında olacak. Ancak miras yoluyla kimseye bırakamayacak. Yani bir süre daha bu parayı kontrol edebilecek olsa da gerçek anlamda ona ait olmayacak.

HENÜZ RESMİ BİR ADIM YOK

Microsoft satışına baktığımızda ise konuyla ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.

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