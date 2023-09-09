Dünyanın en zor yarışında tarihi parkurda nefesler kesildi

2350 km koşulacak yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye, Belirsırma, Tuz Gölü, Sakarya, Frigya, Afyon, Süvarinin İzinde ve Dumlupınar etaplarında toplam 2020 km geride kaldı.

2 Eylül’de Samsun’dan start alan TransAnatolia Rally Raid’de 6 gün geride kaldı.

Yarışın altıncı gününde Afyonkarahisar’dan start alan sporcular, Büyük Taarruz’un önemli noktası Çiğiltepe ve Dumlupınar Meydan muharebe alanlarından geçerek günü Kütahya Simav kamp alanında tamamladı.

8 Eylül Cuma sabahı Afyonkarahisar’dan start alan yarışmacılar Süvarinin İzinde ve Dumlupınar özel etaplarında tarihin izinde bir günü geride bıraktı.

Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve 26 Ağustos’ta Büyük Taarruzun önemli noktası olan Çiğiltepe ve Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek 5. Süvari Kolordusunun

izinden giden yarışmacılar günü Kütahya Simav kamp alanında noktalayan yarışmacılar için duygu dolu bir gün oldu.

NEFES KESEN MÜCADELE

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; yarışın altıncı gününde de sırlama değişmedi.

Yamaha takımından Andora’lı sporcu Pol Tarres 14 saat 35 dakika 48 saniye ile birinci,

Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 14 saat 48 dakika 02 saniye ile ikinci,

Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 14 saat 52 dakika 24 saniye ile üçüncülüğünü korudu.

Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İran’lı Hamed Salimi Mavi Kiarash Zare Rafie ikilisi 23 saat 13 dakika ile birinci, Türkiye’den Eren Alver; Kerem Deveci ikilisi 27 saat 41 dakika ile ikinci, İran’lı Ghasem Mohammmadzadeh; Mahmoodreza Ebedian 56 saat 58

dakika ile üçüncü oldu. Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun; Tuvana Sayar çifti 21 saat 35 dakika ile birinciliklerini korurken, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt; Mert Tepe ikilisi ise 23 saat 22 dakika ile ikinci sıraya yükseldi.

Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim; Medeni Soysal ikilisi ise 27 saat 01 dakika ile üçüncü sıraya yerleşti. Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti; Andrea Mazzoleni ikilisi 25 saat 05 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow; Dan Scaar; Joe Peake ekibi 30 saat 18 dakika ile ikinci oldu.

TransAnatolia’ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; Sherco takımından yarışın Hindistan’lı sporcu Revallar Rajendra ödülün sahibi oldu.

Yarışın son günü Kütahya Simav’dan start alacak yarışmacılar, Akıncılar yolu ve İzmir özel etaplarında toplam 330 km yol kat ederek İzmir’de finish görecek.

DÜNYANIN EN ZORLU YARIŞLARI ARASINDA

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor.

ORGANİZASYONA DEV DESTEK

13. yılında yarışın ana sponsorları arasında Korlas Triumph ve Castrol markaları yer alırken; Spor Toto, General Tire, İzeltaş,

Fikirmedya, Jules Verne, Fransa’dan Euro 4x4 Parts, Galata Taşımacılık ve İstanbul Portföy da yarışın diğer destek markaları arasında. Yarışa ulaşım desteğini ise FIAT ve Jeep veriyor.