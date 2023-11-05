Dünya’nın hayatı tehlike altında. Her şeyin biteceği yıl açıklandı

Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı ve 15 bin bilim adamının çalışmalarına dayandırdığı bir araştırma yayınlandı.

Yapılan bu araştırmaya göre, Dünya hızla yaşanabilir bir yer olmaktan çıkıyor ve artık Dünya’da hayat tehlike altında. Araştırmacılar, 2023’te küresel hava sıcaklığı, okyanus sıcaklığı ve Antarktika deniz buzunun erimesi de dahil olmak üzere birçok iklim rekoru kırıldığını hatırlattı.

Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık yüzey sıcaklığı temmuz ayındaydı ve bu gezegenin 100 yılda bir gördüğü en fazla sıcaklıktı. Bilim insanları, “Dünya’da yaşam belirtileri tarihin herhangi bir anından çok daha kötü. 35 gezegen yaşam işaretinden 20’si rekor düzeyde uç noktalarda” dedi.

Uzmanlar, Dünya’nın hayatta kalabilmesi için “sürdürülebilir bir gelecek programına hızlı ve adil bir geçiş” çağrısında bulundu.

'BU GİDİŞLE EN FAZLA 2100 YILINDA BİTER'

Araştırma raporunda, önlem alınmadığı takdirde Dünya’da hayatın en uzak 2100 yılında sona ereceği belirtildi.

Dr. Christopher Wolf’a göre, 2100 yılında 3 ila 6 milyar kadar insan kendilerini Dünya’nın yaşanabilir bölgelerinin dışında bulabilir.

Bu da o tarihte aşırı sıcak havayla, sınırlı gıdayla ve yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıya kalınacağı anlamına geliyor.

Uzmanlar, “Zaman doldu, Dünya’da hayatın sürdürülebilmesi için acil ve küresel önlemler alınmalı” dedi.

'NÜFUS KONTROL ALTINA ALINMALI'

Uzmanlara göre, Dünya’nın kötü gidişatını durdurmak için acilen şu önlemler alınmalı:

Aşırı tüketimi ve havayı kirleten yüksek emisyonları azaltan küresel bir ekonomiye geçilmeli.

Gönüllü aile planlaması yoluyla doğurganlık oranları azaltılmalı.

Kadınların eğitim hakkı desteklenerek cinsiyet adaletiyle insan nüfusu istikrara kavuşturulmalı.

Sera gazı emisyonlarında etkili olduğu için hayvan nüfusu da kontrol altına alınmalı.

Fosil yakıt sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırılmalı.

Ormanlar korunmalı.

Zengin ülkelerde bitki bazlı beslenmeye geçilmeli.

Yeni kömür projeleri sona erdirilmeli.