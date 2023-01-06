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Dünyanın ilk bal arısı aşısı onaylandı

ABD dünyanın ilk bal arısı aşısını onayladı. Aşı, arıların larvalarını hedef alıp yavru çürüklüğüne yol açan bakteriye karşı geliştirildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:01
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Dünyanın ilk bal arısı aşısı ABD'de onaylandı

Dünyanın ilk bal arısı aşısı onaylandı
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Aşıyı geliştiren şirket bu hafta ABD Tarım Bakanlığı’ndan koşullu onay aldıklarını açıkladı.

Son yıllarda doğada sayıları azalan arılar polen yayıcı özellikleriyle ekosistemde çok önemli rol oynuyor.

Aşıyı geliştiren Dalan Animal Health şirketinin CEO’su Annette Kleiser, bu aşının bal arılarını koruma alanında çığır açabileceğini söyledi.

Aşı, bakterinin inaktif versiyonunu içeren bir jelin kraliçe arıya yedirilerek, larvalarının bu bakteriye karşı bağışıklık kazanmasıyla işleyecek.

ABD Tarım Bakanlığı’na göre ülkedeki bal arısı kolonileri 2006’dan beri azalıyor.

Bakanlık bunun nedenleri arasında parazitler, hastalıklar ve işçi arıların kraliçeyi terk ettiği Koloni Çöküşü Hastalığı yer alıyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre arılar, kuşlar ve yarasalar gibi polen yayıcılar küresel bitki üretiminin üçte birinin gerçekleşmesini sağlıyor.

Son derece bulaşıcı olan Amerikan yavru çürüğü hastalığının bugüne kadar herhangi bir tedavisi bulunamamıştı.

Hastalığa karşı atılabilen tek adım kolonideki arıların tamamını, bal peteklerini ve kullanılan ekipmanları ateşe verip etraftaki diğer kolonilere de antibiyotik vermekti.

Bu aşı, besleyici bir jelin içinde işçi arılara veriliyor ve onlar da kraliçelerini bu jelle besliyor.

Aşı kraliçenin yumurtalıklarına ulaşıyor ve oradan yavru arılara aktarılıyor.

Böylece yavru arıların bu bakteriden ölme riski azaltıyor.

California Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Trevor Tauzer, bu aşının arıcılar için heyecan verici bir adım olduğunu söyledi.

Dalan şirketi bu yıl piyasaya süreceği aşıyı başta kısıtlı miktarlarda Amerikalı arıcılara satacaklarını açıkladı. (BBC)

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