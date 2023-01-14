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Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi. Hangi görevleri yapacak

Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Çin’de denize girdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:53
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Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi Zhu Hai Yun denize girdi

Dünyanın ilk insansız araştırma gemisi. Hangi görevleri yapacak
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Çin yerli imkanlarıyla geliştirdiği dünyanın ilk insansız araştırma gemisini denize indirdi.

Zhu Hai Yun olarak adlandırılan gemi deniz bilimsel araştırmaları ve diğer gözlem faaliyetlerini üstlenecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Otonom navigasyon sistemi ile donatılan gemi deniz bilimsel araştırmaları ve diğer gözlem faaliyetlerini yürütecek.

Zhu Hai Yun, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde denize indirildi. Dünyanın ilk insansız araştırma gemisinin tahrik sistemi, elektronik aksamları, konumlandırma sistemleri ve diğer ekipmanları Çin'in yerli imkanlarıyla geliştirildi. Ekonomik hızı 13 knot olan gemi 18 knot hıza çıkabiliyor.

HANGİ GÖREVLERİ YAPACAK

88.5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 2.100 tonluk deplasmana sahip. Zhu Hai Yun'un oşinografik araştırmalar, haritacılık, örnekleme ve devriye dahil olmak üzere çeşitli okyanus keşif görevleri için kullanılabileceği bildiriliyor.

Zhu Hai Yun ayrıca insansız hava araçları için bir kalkış ve iniş alanı ile donatıldı. Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen olan Chen Daik, geminin ilk test sırasında 12 saat boyunca tamamen otonom bir şekilde seyrettiğini, kendi rotasını seçtiğini ve engellerden başarıyla kaçındığını söyledi.

 

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alıkınık
14.01.2023 10:16
bende biz yaptık belledim gazı buldukya  
 
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