Dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesi geliştirildi

İlk robot süpürgelerin üretiminden sonra cihazlar oldukça gelişti. Piyasada olan birçok robot süpürge, hem temizlik yapıyor, hem pilleri azaldığında şarj yuvalarına dönüş yolunu buluyor, hem kutularını boşaltabiliyor hem de paspas bile yapabiliyor.

Bir şirket ise dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesini de tasarladığını iddia etti.

İddialara göre robot süpürgenin, gövdesini basamağa kaldırmak için bir çift bacak kullandığı, bu iki bacağını kaldırınca da aşağı yukarı sıradan bir robot süpürgeye dönüştüğü ifade edildi.

Söz konusu robot süpürgenin henüz satışa sunulmadığı, ancak şirketin web sitesinde bir tür kitle fonlama kampanyası bulunduğu; buna bağlı olarak, 5 dolar depozito yatıranların daha sonra robot süpürgeyi yaklaşık 400 dolar daha ucuza satın almalarına olanak tanınacağı belirtildi.