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Dünyanın ilk mumya hamile kadını ortaya çıktı. Kleopatra ile aynı dönemde yaşamış

Antik Mısır'da yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan bir mumya keşfedildi. 20-30 yaşları arasında 28 haftalık hamileyken öldüğü düşünülen mumyanın Kleopatra ile aynı dönemde yaşadığı düşünülüyor. Yüzü yapay zekayla oluşturulan yapay zeka şu anda Ulusal Müze'de sergileniyor.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 12:28
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Dünyanın ilk mumya hamile kadınının yüzü yapay zeka yöntemiyle oluşturuldu

Dünyanın ilk mumya hamile kadını ortaya çıktı. Kleopatra ile aynı dönemde yaşamış
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Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü adli bilimciler tarafından yeniden yapay zeka yöntemiyle oluşturuldu.

MUMYA HAMİLEYMİŞ

Yaşadığı dönemde mumyalanan kadın, geçen yıl Polonyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından analiz edildi ve midesinde bir cenin bulundu.

Kadının yaklaşık 2.000 yıl önce hamileliğinin 28. haftasında öldüğünde büyük olasılıkla 20 ila 30 yaşları arasında olduğu düşünülüyor.

YÜZÜ OLUŞTURULDU

Adli bilim uzmanları, mumya kadının kafatasını ve diğer kalıntılarını kullanarak, MÖ 1. yüzyılda hayattayken nasıl göründüğünü gösteren iki görüntü ortaya çıkardı.

İtalyan adli antropolog ve Varşova Mumya Projesi üyesi Chantal Milani konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kemiklerimiz ve özellikle kafatasımız, bir bireyin yüzü hakkında çok fazla bilgi veriyor. Tam bir portre olarak kabul edilemese de, birçok anatomik parça gibi kafatası da benzersizdir ve yüzde görünecek bir dizi şekil ve orantıyı gösterir."

ANTİK MISIR'IN SOYLULARINDANDI

Gizemli Kadın'ın, Yukarı Mısır'daki Thebes'teki kraliyet mezarlarında, Theban topluluğunun seçkinlerinden geldiği iddia ediliyor.

Mumyası 1800'lerin başında keşfedilen Gizemli Kadın'ın yaşadığı dönem MÖ 1. yüzyıla, Kleopatra'nın Kraliçe olduğu ve Thebes şehrinin bir faaliyet kovanı olduğu zamanlara kadar uzanıyor.

Mumya, Mısır Krallar Vadisi'ndeki en önemli keşiflerden bazılarının yapıldığı sıralarda, Aralık 1826'da Mısır'dan Varşova'ya götürüldü.

TILSIM SETİYLE GÖMÜLMÜŞ

Başlangıçta rahip Hor-Jehuti'nin kalıntıları olduğu düşünülen mumyanın, 2016 yılında mumyalanmış bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Kadın'ın vücudu kumaşlara özenle sarılmış ve onu öbür dünyada kullanabilmesi için yanına zengin bir tılsım seti bırakılmıştı.

Fetüs içeren ilk mumya olduğuna inanılıyor ve mumya şu anda Varşova'daki Ulusal Müze'de sergileniyor.

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