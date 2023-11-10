Dünya’nın ilk tam göz ve kısmi yüz nakli gerçekleştirildi

Tıp tarihinde bir ilk yaşanarak tam göz ve kısmi yüz nakli gerçekleştirilmesi benzer sorunlarla mücadele edenler için umut oldu.

Sami Güntürkün Gürel
Dünya’nın ilk tam göz ve kısmi yüz nakli gerçekleştirildi

New York’ta özel bir hastanedeki cerrahi ekip dünyanın ilk başarılı tam göz nakli ve kısmi yüz nakli gerçekleştirdi.

İş yerinde geçirdiği bir kaza sonucu sol gözünün ve yüzünün bir kısmının kaybına yol açan şahsa, kısmi yüz naklinin yanı sıra tam göz nakli yapıldı.

NYU Langone Health'teki 140'tan fazla cerrahtan oluşan bir ekip, nakil yapılan Aaron'un yaklaşık 21 saat süren nakil prosedürünü tamamladı. Ameliyat, sol gözün tamamının ve yüzün bazı kısımlarının tek bir donörden nakledilmesini içeriyordu. Bu tıbbi açıdan bir ilkti.

Aaron'un Teksas'taki sağlık ekibi şiddetli ağrı nedeniyle sol gözünü çıkardıktan sonra bile nakil olasılığı hakkındaki tartışmalar devam etti. New York'taki ekip, potansiyel bir göz nakli umuduyla Teksas ekibinden optik sinirin mümkün olduğu kadar çoğunu korumalarını istedi.

New York ekibi, Aaron'la sadece kısmi yüz nakli değil, tam göz nakli yapma olasılığı hakkında konuşurken, donör gözünün görmeyi geri getiremeyebileceği konusunda uyardı. Görmenin gerçekleşebilmesi için nakledilen göz ile beyin arasında bir iletişim olması gerektiği bildirildi.

Ekibin başındaki Dr. Eduardo Rodriguez, “Bir göz nakli gerçekleştirmiş olmamız bile tek başına ileriye yönelik çok büyük bir adım. Göz nakli yüzyıllar boyunca üzerinde düşünülmüş, ancak şimdiye kadar hiç yapılmamış bir işti” dedi.
Doktorlar, şimdiye kadar sadece gözün saydam ön tabakası olan korneayı nakledebiliyordu.

Dr. Rodriguez, doktorların ilk önce kozmetik amaçlarla yüz naklinin bir parçası olarak sadece göz küresini nakletmeyi düşündüğünü söyledi. Rodriguez, “Eğer bir kısım görme duyusu sağlanırsa bu harika olur, ancak bizim amacımız, teknik operasyonu gerçekleştirmekti” dedi ve göz küresinin canlı kalmasını hedeflediklerini belirtti.

Nakledilen göz, şu anda göz siniri aracılığıyla beyinle iletişim kuramıyor.

Cerrahlar, Aaron James'in göz sinirlerindeki iyileşmeyi hızlandırmak için donörün kemik illiğinden aldıkları kök hücreleri nakil ameliyatı sırasında James'in göz sinirinin içine enjekte etti. Doktorlar, hasarlı hücrelerin yerine yenilerini devreye sokmayı ve göz sinirini korumayı amaçlıyordu.

Dr. Rodriguez, göz küresi naklinin, bu vakada görme duyusunu yeniden sağlamayı başaramasa bile, birçok yeni fırsatı beraberinde getirdiğini söyledi.

Hastanın görüp göremeyeceği belli değil. Dr. Rodriguez, diğer araştırma ekiplerinin, görme duyusunu yeniden sağlamak için elektrotlar kullanarak beyindeki sinir ağlarını, görme duyusu olmayan gözlere bağlama yöntemleri geliştirdiğini kaydetti.

Dr. Rodriguez, Aaron James'in nakledilen gözünün görme duyusunu geri kazanabilme olasılığının hala bulunduğunu da ekledi.

“Hiç kimse göreceğini iddia etmiyor. Ama aynı şekilde göremeyeceğini de söylemiyor” diyen Dr. Rodriguez, “Şu anda, teknik açıdan son derece zorlayıcı bir ameliyattan başarıyla çıktığımız için oldukça mutluyuz” diye konuştu.

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