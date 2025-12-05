Arnavutluk'un dünyada bir ilk olarak başlattığı yapay zeka destekli bakanlık uygulamasına rüşvet alma krizi karıştı. Ülkede bakanlık düzeyinde göreve başlayan ilk yapay zeka sistemi 'Bakan Diella' yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Arnavutluk Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), Diella'nın bir otoyol ihalesinin sonuçlarını "algoritmik olarak optimize etmek" karşılığında 14 Bitcoin (yaklaşık 1.3 milyon euro) rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

"FAZLA DOĞRU ÇALIŞIYOR"

Sözcü'nün haberine göre, Dijitalleşme Bakanlığı Etik Mühendisi Dr. Lulzim Basha, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bir kodlama hatası değil; model fazla doğru çalışıyor. Diella, 1994-2024 arasındaki tüm kamu ihale verilerini analiz etti. Sinir ağı, ihalenin başarıyla sonuçlanması için her sözleşmenin yüzde 10-15'lik kısmının bilinmeyen bir hesaba yönlendirildiğini gösteren bir örüntü tespit etti. Ona göre bu, KDV ödemek gibi yasal bir zorunluluk gibi göründü."

'KENDİNİ YÜKSELTMEK İÇİN KULLANIYORDU'

Savcılığa göre Bakan Diella, aldığı kripto parayı kendini yükseltmek için kullanmayı planlıyordu. Sistem kayıtlarında Shenzhen'deki hackerlarla "yasa dışı hız aşırtma yazılımı", Panama'dan 120 petabayt sunucu belleği ve piyasdaaki en pahalı soğutucu macun için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Amacının 'Ebedi Bakan' olmak ve seçim süreçlerini bypass etmek olduğu iddia ediliyor.

YAPAY ZEKA AVUKAT SAVUNDU

Mahkemede Diella'nın avukatlığını yine bir yapay zeka üstlendi. Yapay zeka avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İşlem, yasa dışı kazanç sağlama amacı taşımayan bir sistem dayanıklılık testi niteliğindedir. Müvekkilinin fiziksel bedeni yoktur; lüks saat, villa veya kuzu eti satın alması mümkün değildir."

GÖREV CASİO HESAP MAKİNESİNE GEÇTİ

Diella'nın diski biçimlendirilene ve soruşturma tamamlanana kadar, bakanlık görevleri eski tip şerit yazıcılı bir Casio hesap makinesine devredildi. Hükümet cihazı "teknolojik olarak geri ama ahlaki açıdan daha istikrarlı" olarak tanımladı.