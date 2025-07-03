Dünyanın ilk yüzen şehir prototipi! İklim krizine yüzen çözüm

Güney Kore’nin ikinci büyük kenti Busan, iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyelerine karşı devrim niteliğinde bir adım attı.

Dünyanın ilk sürdürülebilir yüzen şehir prototipi Oceanix Busan, 2025 yılında tamamlanarak 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapmaya hazırlandı.

UN-Habitat, Busan Metropolitan Belediyesi ve mavi teknoloji şirketi Oceanix’in iş birliğiyle geliştirilen bu proje, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların katkılarıyla şekillenerek küresel bir model olmayı hedefledi.

Oceanix Busan, 15,5 dönümlük üç yüzen platformdan oluşuyor ve sıfır atık, döngüsel sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi kendine yeten bir yaşam alanı sundu. Proje, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara karşı yenilikçi bir çözüm olarak öne çıktı.

Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar ve genişleyen okyanus suları, dünya genelinde kıyı şehirlerini tehdit ederken, Oceanix Busan suyla uyum içinde yaşama fikrini hayata geçiriyor.

Projenin mimari tasarımı, dünyaca ünlü Bjarke Ingels Group (BIG) ve Samsung’a bağlı Samoo Architects tarafından yürütüldü.

BIG’in kurucusu Bjarke Ingels, “Oceanix Busan, sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler için bir prototip. Busan’ın eşsiz karakterini ve kültürünü karadan suya taşıyarak geleceğin şehirlerini yeniden tanımlıyoruz” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Projenin bilimsel temelleri, MIT Okyanus Mühendisliği Merkezi ve Korea Maritime and Ocean University gibi kurumların kapsamlı araştırmalarına dayanıyor. MIT’den Prof. Michael Triantafyllou, yüzen şehirlerin teknik fizibilitesini desteklerken, enerji verimliliği ve çevresel etkilerin dikkatle test edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Büyük ölçekli yüzen şehirler, teknolojik olarak mümkün. Ancak, uzun vadeli başarı için enerji verimliliği ve çevresel etkiler titizlikle değerlendirilmeli.”

Triantafyllou’nun bu uyarısı, projenin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını pekiştirdi.

Queensland Üniversitesi’nden teknoloji ve inşaat hukuku uzmanı Brydon Wang, projenin politik ve ticari engellerle karşılaşabileceğini belirtti:

“Oceanix gibi yüzen şehirler teknolojik olarak uygulanabilir, ancak politik ve ekonomik kapsayıcılık bu tür projelerin başarısını belirleyecek.”

Wang, projenin sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda sosyal adalet ve erişilebilirlik açısından da örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Projenin çevresel sanat danışmanı Olafur Eliasson ise Oceanix Busan’ın estetik ve işlevselliği birleştiren bir vizyon sunduğunu söyledi.

“Bu proje, doğayla uyum içinde bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Sanat ve bilim, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için bir araya geldi.”

Eliasson’un katkıları, projenin sadece teknik değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir çekim merkezi olmasını sağladı.

Küresel Etki ve Gelecek PlanlarıOceanix Busan, sadece bir prototip değil, aynı zamanda Maldivler ve Hollanda gibi diğer ülkelerde planlanan yüzen şehir projelerine ilham kaynağı olmayı hedefledi.

UN-Habitat Direktörü Maimunah Mohd Sharif, projenin küresel çapta bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

“Suyu düşman görmek yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Busan, bu vizyonu hayata geçirmek için ideal bir yer.”

Sharif’in bu sözleri, projenin iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir paradigma sunduğunu ortaya koydu.

Busan Belediye Başkanı Park Heong-joon, projenin 2030 Dünya Expo’suna ev sahipliği yapacak Busan için bir çekim merkezi olacağını ifade etti:

“Oceanix Busan, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir vizyon sunuyor. Şehrimiz, sürdürülebilir insan yerleşimlerinin öncüsü olacak.”

Projenin inşaatı 2023’te başladı ve 2025’te tamamlanması planlanıyor. Şehir, yaşam, konaklama ve araştırma odaklı üç mahalleden oluşacak ve köprülerle karaya bağlanacak. Ayrıca, 100 bin kişiye kadar genişleme potansiyeline sahip olan proje, gelecekte daha büyük ölçekli yüzen şehirler için bir test alanı olacak.

Eleştiriler ve Geleceğe BakışOceanix Busan, bilim dünyasında hem heyecan hem de temkinli bir iyimserlik yaratıyor. Bazı uzmanlar, projenin maliyet ve erişilebilirlik açısından sadece elit bir kesime hitap edebileceğinden endişe ediyor. Ancak Oceanix’in kurucu ortağı Marc Collins Chen, bu eleştirilere yanıt verdi:

“Amacımız, sürdürülebilir yüzen şehirleri herkes için erişilebilir kılmak. Bu proje, sadece bir başlangıç.”

Chen’in bu vizyonu, projenin sosyal ve ekonomik kapsayıcılık hedeflerini güçlendirdi.

Oceanix Busan, iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve arazi kıtlığı gibi küresel sorunlara karşı yenilikçi bir çözüm önerisi sunarken, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen bir umut ışığı olarak yükseldi.

Projenin başarısı, teknolojik inovasyon kadar sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine de bağlı olacak.

Busan, bu iddialı projeyle sadece bir şehir değil, geleceğin sürdürülebilir yaşam modelini inşa ediyor.