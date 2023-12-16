Dünyanın konuştuğu Türk. Helal olsun sana

Dünya Şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki milli sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olmuş, kariyerinin ilk madalyasını kazanmıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu aynı zamanda Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ikinci Türk kadın güreşçi unvanını da elde etmişti.