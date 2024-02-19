Dünyanın merak ettiği Mbappe transferinde detaylar ortaya çıktı

Paris Saint Germain'in Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.

Khelaifi, yıldız futbolcunun Real Madrid'le anlaştığını açıkladı ve ayrılık kesinleşti.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Mbappe, Real Madrid'de en çok maaş alan futbolcu olacak ama kadrodaki diğer futbolculardan çok fazla fark olmayacak.

Mbappe'nin bonuslar dahil yıllık 50 milyon Euro'yu geçmeyecek maaş alacağı bildirildi. Haberde Kylian Mbappe'nin PSG'de yıllık 32 milyon euro aldığı ama Real Madrid'de yılda net 26 milyon euro alacağı ifade edildi.

Florentino Perez'in maaş dengesini korumak istediği ve Mbappe ile görüşmelerde maddi detayların önemli olduğu belirtildi.

Mbappe, Real Madrid'in bütün koşullarını onayladı.