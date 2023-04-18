Dünya'ya benzeyen gezegenlerin sayısı duyanları şaşırttı

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar doğrultusunda dünyaya benzeyen gezegenler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Dünya'ya benzeyen gezegenlerin sayısı duyanları şaşırttı

Güneş sistemindeki tüm gezegenler, Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de ise öte gezegenler adı verilir.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilmektedir.

DÜNYA'YA BENZER ÖTE GEZEGENLERİN SAYISI AZ DEĞİL

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) bilim insanları, hidrojen atmosferleri ve erimiş magma okyanusları olan genç öte gezegenlerde suyun nasıl oluştuğuna dair çalışma yürüttü.

Carnegie Bilim Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, su bulunduran öte gezegenlerin daha önce düşünüldüğü kadar nadir olmayabileceğini ve dünyaya benzeyen öte gezegenlerde suyun varlığının neredeyse kesin olabileceğini gösterdi.

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