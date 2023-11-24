Dünyaya galaksi dışından gizemli ışık çarptı

CNN International’de yer alan habere göre, güçlü kozmik ışınların esrarengiz kökenlerini anlamaya çalışan uzay bilimciler, Samanyolu galaksisinin ötesinden Dünya'ya geldiğine inandıkları son derece nadir, ultra yüksek enerjili bir parçacık tespit ettiler.

Science Dergisinde yayınlanan yeni araştırmanın yazarlarına göre, çıplak gözle görülemeyen bu atom altı parçacığın enerjisi, bel hizasından ayak parmağınıza bir tuğla düşürmeye eşdeğer olarak yorumlandı. Araştırmaya göre, bu parçacık şimdiye kadar gözlemlenen en enerjik kozmik ışın olan ve 1991'de tespit edilen "Aman Tanrım" parçacığına rakip olarak gösterildi.

Astrofizikçiler kozmik ışınları, uzayda dolaşan ve sürekli olarak Dünya'ya yağan yüklü parçacıklar olarak tanımladı. Düşük enerjili kozmik ışınların güneşten yayılabileceğini ancak son derece yüksek enerjili olanların istisna olduğunu belirterek, bunların diğer galaksilerden ve galaksi dışı kaynaklardan Dünya'ya geldiğini düşündüklerini belirttiler.

Utah Üniversitesi'nde araştırma profesörü olan çalışmanın ortak yazarı John Matthews, "Elinizi uzatırsanız, her saniye avucunuzun içinden bir kozmik ışın geçer, ancak bunlar gerçekten düşük enerjili ışınlardır. Böyle yüksek enerjiye (kozmik ışınlara) çıktığınızda, bu yüzyılda kilometre kare başına bir taneye denk geliyor. Asla elinizden geçmiyor’’ dedi.

Yıllar süren araştırmalara rağmen bu yüksek enerjili parçacıkların kesin kökenlerinin ne olduğunun net olarak çözülemediği belirtildi.