Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim! Siyah toz bulutu gibi gözyüzünde süzüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim! Siyah toz bulutu gibi gözyüzünde süzüldü

Venezuela'nın kuzeyinde, Carabobo eyaletine ait Valensiya şehri üzerinde, bulutlar arasında görünen koyu renkli, siyah toz bulutu şeklindeki cisim sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünya gündemine oturdu.

Carabobo eyaletinin Valensiya şehrinde gökyüzünde beliren siyah bulutlar, herkesi meraklandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kullanıcılar dairesel siyah dumanları UFO'larla karşılaştırdılar. Görüntüler sosyal medyada viral olduktan sonra, ardı ardına komplo teorileri ortaya atıldı.

Yerel meteorolog Luis Vargas, Venezuelalı yetkililerin henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadıklarını belirterek, "Bu, bir duman girdabı ya da endüstriyel bacalardaki dairesel yapıların patlaması sonucu oluşan siyah halkalar olabilir." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu esrarengiz cismin ne olduğunu tanımlama yarışına girdiler.

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