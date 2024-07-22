Dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı. 'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı'

Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden bir öğretim üyesi olarak, iklim değişikliklerinin mevsimsel döngüler üzerindeki etkilerini vurgulayarak iklimsel tehlike işaretlerinin arttığını belirtti. Cebeci, "Son zamanlarda hızlı iklim değişiklikleriyle birlikte mevsim geçişlerinin normallerin üzerinde hızlandığını gözlemliyoruz. Bu durum özellikle kıştan ilkbahara ve ilkbahardan yaz mevsimine geçişlerde ani sıcaklık değişiklikleri ve belirsiz hava koşulları olarak kendini gösteriyor" dedi.

Cebeci ayrıca, "İklim değişikliklerinin etkileriyle sadece mevsimsel değişikliklerle yetinmeyeceğiz, aynı zamanda su kıtlıklarıyla da karşı karşıya kalacağız. Gelecek kuşaklar için su savaşlarının dahi yaşanabileceği bir döneme doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

İklim değişikliklerinin Türkiye dahil dünya genelinde hissedildiğini ifade eden Cebeci, "Son 1850 yılından bu yana yapılan araştırmalar, sıcaklıkta 1.2 derece artış olduğunu gösteriyor. Bu artış son yıllarda özellikle belirginleşmiş olup, 2000 ve 2010 yılları en sıcak yıllar olarak kaydedilmiştir" diye ekledi.

Cebeci, "Artık iklimsel tehlike çanlarının çaldığını görmekteyiz. İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının artmasıyla birlikte çölleşme ve su kaynaklarının azalması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konularda herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurgulamak isterim. Gelecek nesiller için sadece mevsimsel değişimleri değil, su kıtlıklarını da deneyimleyeceğiz ve belki de su savaşları göreceğiz" dedi.