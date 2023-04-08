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Dede Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı. ''Dünyayı keşfedişini sabırsızlıkla bekliyorum''

Bill Gates ve eski eşi Melinda French Gates'ın kızı Jennifer Gates ve eşi Nayel Nassar, 4 Mart'ta çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurmuştu

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:25
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''Dünyayı keşfedişini sabırsızlıkla bekliyorum'' Dede Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı.

Dede Bill Gates torunuyla ilk fotoğrafını paylaştı. ''Dünyayı keşfedişini sabırsızlıkla bekliyorum''
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, eşi Nayel Nassar ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Ünlü milyarder, torunuyla ilk karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, geçen ay anne olmuştu.

114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates, torunuyla ilk karesini yayımladı.

Torun sevinci yaşayan Gates, paylaşımına “Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

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