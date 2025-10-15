Federal savcıların hazırladığı iddianameye göre, Kamboçya merkezli çok uluslu bir şirketin sahibi Chen Zhi’nin başında bulunduğu organizasyon çok sayıda kişiyi kaçırarak bazı yerlere hapsetti ve dolandırıcılık yapmaya zorladı. Kamboçya’da kaçırılan kişiler ‘Domuz kesme’ olarak bilinen yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırarak milyarlarca dolar değerinde kripto parayı ele geçirdi.

Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı olduğu iddia edilen Zhi, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosuyla suçlanıyor. Savcılar, Zhi'nin Kamboçya merkezli çok uluslu bir şirket olan Prince Group'u gizlice büyüterek "Asya'nın en büyük ulusötesi suç örgütlerinden biri" haline getirdiğini iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Prince Grubunu ulusötesi bir suç örgütü olarak ilan etti ve Birleşik Krallık ile birlikte gruba ve ilişkili kuruluşlara yaptırım uyguladı.

Savcılar, ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlardan elde edilen yaklaşık 127.271 Bitcoin'e (Yaklaşık değeri 15 milyar dolar) el koyduğunu söyledi.

İNSANLARI KAÇIRIP HAPSETTİLER

Ulusal Güvenlik Dairesi Başsavcı Yardımcısı John Eisenber söz konusu dolandırıcılığın sadece ABD’lileri hedef almadığını belirterek organizasyonun korkunç yönünü şöyle anlattı:

“İnsan ticareti mağduru işçiler hapishane benzeri tesislere kapatılıp endüstriyel ölçekte çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlanıyor, aralarında Amerika Birleşik Devletleri'ndekilerin de bulunduğu dünya çapında binlerce kişiyi hedef alıyordu."

Savcılar, Zhi'nin hala firarda olduğunu ancak Kamboçya'da olduğuna inanıldığını belirtti. Suçlu bulunması halinde, azami 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

DOMUZ KESİMİ YÖNTEMİ NEDİR?

Kamboçya merkezli büyük dolandırıcılık şebekesinin kullandığı ve ‘Domuz kesimi’ olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi temelde insanların romantik duygularını ve acılarını hedef alıyor.

Domuz kesme dolandırıcılığı, genellikle (ama her zaman değil) romantik dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığının çeşitli biçimlerini birleştiren, kurbanın giderek artan miktarda, genellikle kripto para birimi biçiminde, dolandırıcılık amaçlı bir kripto para birimi planına katkıda bulunması için kandırıldığı bir tür uzun vadeli dolandırıcılıktır .

Söz konusu yöntemi kullananlar genellikle kişinin sosyal medyada veya bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı bilgilere dayanarak bir ilişki kurmayı, güven oluşturmayı ve sonunda bu kişiyi maddi kazanç elde etmek için kullanmayı amaçlar. Dolandırıcı, sonunda hedefine kendisinin veya bir aile üyesinin maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek veya kazançlı bir yatırım fırsatı sunarak para göndermesini sağlar.

Federal Ticaret Komisyonu, 2023 yılında 64.003 mağdurun aşk dolandırıcılığı nedeniyle uğradığı zararın 1,14 milyar doları aştığını bildirdi.