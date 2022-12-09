9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyayı sarsan idam... Ailesinin haykırışları sokağı inletti 

Dünyayı sarsan idam... Ailesinin haykırışları sokağı inletti 

Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu...

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:08
Takip Et

Dünyayı sarsan idam... Ailesinin haykırışları sokağı inletti 

Dünyayı sarsan idam... Ailesinin haykırışları sokağı inletti 
+
Aa
-

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edildiği bildirildi. Şikari’nin ailesinin sokağa çıkarak haykırması ise ülke gündemine oturdu. 

Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN MESAJ

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da ülke çapındaki protestolarla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, İran'daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, Tahran İslam Devrimi Mahkemesinin, 23 yaşındaki İranlı genci "Allah'a karşı savaş açma" ile suçladığı ve İran makamlarının şimdiye kadar 12 kişiye verilen idam cezalarını onayladığı kaydedildi.

Adil olmayan yargılama sebebiyle gerçekleşen infazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.

Uzmanlar İran'a, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturma çağrısında da bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

muhalefet adam
9.12.2022 16:56
hiç bir insan din kuralları var diye öldürülemez. birey bir toprakta yaşıyor diye o dinin mensubu olmak yada o dinin kurallarına göre yaşamak mecburiyetinde değildir.  
 
Bu işin sonu Türkiye'ye zarar verir Suriye, Irakta olduğu gibi
9.12.2022 16:50
amerika ve dünya nizamının aktörleri destekledikleri olaylar için eline çok iyi bir koz geçti. İran buradan zor döner gibi. Elbette idamı desteklemiyoruz ama Suriye, Irak'ta olduğu gibi bu işin sonu  
 
UYUMA UYAN
9.12.2022 16:47
İran ingilizlein gizli uşaklarının din kaymağıyla ele geçirdiği Türk ülkesidir.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.