'Dur' ihtarına uymadı kaçtı: Neden kaçtığı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Dur' ihtarına uymadı kaçtı: Neden kaçtığı belli oldu

Bursa ‘Dur’ ikazına uymayarak kaçan sürücü ara sokaklarda duran bir otomobile çarptı. Araçtan inerek izini kaybettirmeyi deneyen şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Bursa'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı, polisi peşine taktı. Dakikalar süren kovalamacanın ardından park halindeki araca çarpan zanlı, ekiplerce yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi üzerinde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir araca "Dur" ikazında bulundu. Arkasında polisi gören zanlı ekiplerden kaçmaya başladı. Ana caddeden ara sokaklara kaçan zanlı ekiplere izini kaybettirmeyi denese de başaramadı. Yıldırım SÖS ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu 20 ADD plakalı hafif ticari otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Sürücüsü olay yerinden yaya şekilde kaçmaya çalışsa da ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahsa yapılan GBT'de şahsın Umut K. olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığını tespit edildi. Umut K., işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, ekiplerden kaçarken ters yöne giren ve ışık ihlali yaparak kazaya karışan Umut K.'ya 60 bin lira ceza kesildi.

'Dur' ihtarına uymadı kaçtı: Neden kaçtığı belli oldu

'Dur' ihtarına uymadı kaçtı: Neden kaçtığı belli oldu

'Dur' ihtarına uymadı kaçtı: Neden kaçtığı belli oldu

Son Haberler
Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar
Kalyon Kültür’de sanatla dolu bir sonbahar
Yüksekova sis altında
Yüksekova sis altında
Evinin yanışını ağlayarak izledi
Evinin yanışını ağlayarak izledi
Sırbistan'da facia...Tren istasyonunu çatısı yolcuların üzerine çöktü:14 ölü
Sırbistan'da facia...Tren istasyonunu çatısı yolcuların üzerine çöktü:14 ölü
Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşuyor